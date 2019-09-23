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'da uyuşturucu operasyonu

19 kilo 280 gram esrar ele geçirilen operasyon kapsamında 2 zanlı tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 23:55
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, av tüfeği, tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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