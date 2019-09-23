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: 'de ! 23 Eylül ...

Yurdumuzda meydana gelen sarsıntılara her dakika bir tanesi daha eklenmeye devam ediyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan ufak çaplı olsa da sarsıntılar vatandaşları tedirgin ediyor. Rasathanesi güncel listesi internet üzerinden saatleri ve büyüklük dereceleriyle birlikte yayınlanıyor. Son olarak Kandilli 23 Eylül 2019 güncel listeden aldığımız bilgiye göre bölgesinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar bunun üzerine araştırmaya başladı. Peki, nerede deprem oldu? İşte 23 Eylül Kandilli ...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 10:47
Son depremler: Akdeniz'de deprem! 23 Eylül Kandilli güncel deprem listesi...

Yurdumuzda ve dünyada sıkça yaşanması vatandaşların konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Her gün güncel olarak "son depremler" listesini araştıranlar sarsıntıların nerede olduğunu merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi güncel olarak internet üzerinden son depremler listesini vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 23 eylül Kandilli son depremler…

KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ (23 EYLÜL 2019)

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.23 10:09:02  36.0092   27.2573       13.7      -.-  4.0  4.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.23 08:50:57  40.2067   28.9372       10.8      -.-  1.8  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel
2019.09.23 07:17:19  39.6790   25.6025       12.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.23 05:09:11  39.5202   25.9073        5.5      -.-  2.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.23 05:06:20  38.7955   43.4888        8.5      -.-  2.6  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2019.09.23 04:35:03  38.1107   32.4490        3.8      -.-  2.2  -.-   BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2019.09.23 03:53:54  39.5977   26.4345       12.2      -.-  1.7  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.09.23 03:19:12  38.5193   26.8578        4.5      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.23 02:56:21  40.8573   28.2368        9.8      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.23 02:19:27  36.9882   27.8112       15.7      -.-  3.0  2.8   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.09.23 02:06:24  38.1497   27.5028       10.5      -.-  3.0  2.8   YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)                          REVIZE01   (2019.09.23 02:06:23)
2019.09.23 01:25:17  36.9677   27.8587        5.0      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.09.23 00:43:48  38.7342   26.5747        4.6      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.23 00:43:09  38.8867   26.6837       18.7      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.23 00:17:38  38.1210   26.8137       11.8      -.-  3.0  2.9   KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)                     İlksel
2019.09.23 00:05:36  40.4600   26.8145       10.9      -.-  1.5  -.-   DEMIRTEPE-GELIBOLU (CANAKKALE)                    İlksel
2019.09.22 22:36:06  39.4613   39.0290        5.0      -.-  2.7  -.-   KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN)                        İlksel
2019.09.22 22:02:13  37.8260   27.3790        4.9      -.-  1.6  -.-   KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2019.09.22 21:44:42  38.6182   42.9235        5.3      -.-  1.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.09.22 18:30:45  40.8395   28.2103        9.6      -.-  2.0  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.22 17:16:55  37.5625   26.8912       18.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Son depremler: Akdeniz'de deprem! 23 Eylül Kandilli güncel deprem listesi...
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