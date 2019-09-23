Üç ülke gezdi Türkiye’de ayağa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

Libyalı 15 yaşındaki Rafık Salem, 2018'de ülkesinde bir arabanın çarpması sonucu yoğun hastaneye kaldırıldı, 4 ay yoğun bakımda kaldı. Beynin ve şah damarının gördüğü hasar nedeniyle felç kaldı. Ailesi Salem'i tedavi ettirmek, yeniden ayağa kaldırmak için uzun süre Libya'da hastane hastane dolaştı. Burada oğullarına çare bulunamayan Salem, önce Tunus'a ardından Fransa'ya götürüldü. 1.5 yıl üç ülke arasında mekik dokuyan Salem'i Türkiye'ye getirmeye karar verdi aile.Prof. Dr. Kalko ise "Beyin çok ciddi bir travma almış. Bu travma sonucu beyin içerisinde iki tane birbirinden bağımsız damar yapıları olan atardamar ve toplardamar birleşmiş. Normalde iki sistem birbirinden bağımsız ve birbirine karışmadan çalışır. Kirli kanla temiz kan beynin içerinde karıştığı için çocuk sol kol ve sol bacağından felç olmuş. Beynin o bölgesi şiddetli basınçtan dolayı hasar görmüş. Çok riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirerek Salem'i ayağa kaldırdık" dedi. Prof. Dr. Kalko, şunları söyledi: "Uyguladığımız cerrahi teknik bir hayli zordu. Ameliyatı yapmasak ilerleyen dönemlerde Salem'in hayati riski söz konusu olurdu. Basınç çok yüksek olduğu için boyun bölgesindeki şah damarı kıvrım kıvrım olmuş. Kasıktan girerek buraya ulaşmak imkânsızdı. Kıvrım kıvrım olan damar içerisinde teli itmek güçtü. Kendi geliştirdiğimiz ve şah damarı hastalarında uyguladığımız, Hibrit Yöntemi, Rafık Salem'de de uyguladık. Çocuğun da önce açık cerrahi ile şah damarını kısaltıp düzleştirdik. Sonra da direkt anjiyo ile boyundan girdik ve iştirak olan bölgeye özel kaplı bir stent takıp içini de tıkadık. Bundan sonraki süreçte fizik tedavi desteği alacak."Solkolu ve sol bacağını kullanamayan, konuşma yetisini kaybeden talihsiz genç, Prof. Dr. Kalko ve ekibinin başarılı operasyonuyla desteksiz yürümeye başladı ve konuşma yetisi düzeldi. Salem, hastaneden yürüyerek taburcu oldu. O anları SABAH'a anlatan Salem, "Yeniden doğdum. Kazadan sonra geçen 1.5 yıl benim için büyük bir kâbus oldu. Ülke ülke gezdik. Son bir umut diye geldiğim Türkiye'den mutlu ayrılıyorum. Türk doktorları benim yeniden hayata tutunmamı sağladılar. Hem konuşmam, hem yürümem normale döndü. Türkiye'ye ve Türk doktorlarına minnettarım. Çok mutluyum" diye konuştu.