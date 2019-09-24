10 yıllık roman davası ikinci kez Yargıtay’da

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Çocuk nöroloji uzmanı Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin'in, hastası Nermin Akyıldız'ın özel hayatını ve psikolojik rahatsızlığını roman yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava, ikinci kez Yargıtay'a gitti. Prof. Keskin hakkında açılan dava dosyasında, çocuk nöroloji uzmanı olmasına rağmen, çoğul kişilik bozukluğu yaşayan iki çocuk annesi Nermin Akyıldız'ın tedavisini üstlendiği, kendisine bağımlı hale getirdiği, daha sonra elde ettiği kişisel bilgileri ve günlüklerini kullanarak "Amigdala Unutmaz 1" ve "Kanıt Tanık Bilirkişi Amigdala Unutmaz 2" isimli iki roman yazdığı iddia ediliyordu. İstanbul 7. Asliye Ceza ve Bakırköy 2. Asliye Ceza mahkemelerinde açılan iki ayrı dava birleştirilmişti. Bakırköy mahkemesi 2012'de Keskin hakkında beraat kararı verdi. Ancak Yargıtay bu kararı, yargılamadaki eksiklikler nedeniyle bozdu. İkinci kez yapılan yargılamada en son yerel mahkeme, mayıs ayında Keskin hakkında tekrar beraat kararı verdi. Şikâyetçi Akyıldız'ın itirazı üzerine dava dosyası yine Yargıtay'a gönderildi ve bir kez daha temyiz süreci başladı. Akyıldız, yerel mahkemenin verdiği ikinci beraat kararını da Yargıtay'ın bozmasını isteyerek, davanın 2 yıl sonra zaman aşımından düşeceğini, bu süreden önce Dr. Keskin'in cezalandırılmasını talep etti. Keskin ise bu kez hakkındaki beraatın onanmasını ve dosyanın kapanmasını istedi. 10 yıllık davada ikinci kez Yargıtay'ın kararı bekleniyor.