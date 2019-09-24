300 yıllık konak restore edilecek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 300 yıllık kültür mirasının önemli örneklerinden biri olan Bursa Yenişehir'deki Şemaki Evi Müzesi restore ediliyor. 18. yüzyılda Batı Türkistan'dan gelen Şemaki Ailesi tarafından yaptırılan tarihi konak, ince kalem işçilikleri ve özel desenleriyle yenilenecek. Osmanlı mimari sanatının güzide örneklerinden biri olarak gösterilen Bursa Yenişehir'deki tarihi konak, Batı Türkistan'dan Bursa'ya göç eden Şemaki Ailesi tarafından 18'inci yüzyılda inşa edildi. İki katlı konağın duvarları Horasan harcından yapılırken, dolap kapakları ise Kız Kulesi ve Sarayburnu resimleriyle süslendi. Hiç çivi kullanılmadan yapılan tarihi konakta, gençlerin sohbet edebileceği Sergah Köşkü de yer alıyor. 1945'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınan tarihi konak, 1991'de müze olarak ziyarete açıldı.