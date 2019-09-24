Çekirdek severler için yeni lezzet!

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Peyman, çekirdek severlerin gözdesi "kara çekirdeği" yepyeni lezzet ve aromalarla zenginleştirmeye devam ediyor. Ülkemizde dolgun, iri taneleri ve daha yoğun lezzetiyle çok sevilerek tüketilen kara çekirdeği, vazgeçilmez baharatlardan olan acı ile harmanlayan Peyman, Çitliyo Kara Şimşek Acılı'yı çekirdek severlerin beğenisine sunarak Türkiye'ye yeni nesil çekirdek deneyimiyle tanıştırıyor.

"Türkiye'nin ilk aromalı çekirdeği"

Peyman'ın, Türkiye'de çok sevilen ve tüketilen ay çekirdeğini ilk kez farklı tat ve aromalarla sunan marka olduğunu söyleyen Peyman Pazarlama Müdürü Ali Burak Aygül, Kara Şimşek Ailesi'nin de bu yaklaşımla büyüdüğünü belirterek, "Yenilikçilik ve katma değerli üretim, Peyman'ı sektörde diğer markalardan ayrıştırıyor. Yeni ürün geliştirme ve yeni tatlar arama süreçlerimizde tüketicilerimizin taleplerini doğru anlamak için bir dizi araştırma gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları bize ülkemizin en sevdiği kuruyemiş olan ay çekirdeğinde farklı aromaların beklendiğini gösterdi. Biz de efsane çekirdeğimiz Kara Şimşek'i değişik tatlarla lezzetlendirdik ve çekirdek severlerle buluşturduk. Pazar dinamiklerini değiştiren Kara Şimşek, alışılmış çekirdek deneyiminin dışında bir keyif vaat etmesiyle tüketicilerimizin favorisi oldu. Çekirdek severler tarafından çok beğenilen ve satış oranıyla da açık ara önde giden Kara Şimşek Ailesini yeni üyelerle büyütmeyi sürdüreceğiz" dedi.