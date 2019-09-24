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Herkesin konuştuğu olayından haberi geldi! Yatak görüntüleri...

Türkiye'nin konuştuğu olayından sonra ortaya çıkan videosu herkesi şok etti! Bilindiği gibi 27 Mayıs 2019'da cansız bedeni bulunan Ecrin Kurnaz'ın annesi ve üvey babası 'ın çektiği video görüntüleri ortaya çıktı. Canlı yayında kızı için gözyaşları döken Sevcan'ın eşinin öz yeğeniyle ilişki yaşaması çok konuşulmuştu, ortaya çıkan görüntülerde evladını kaybeden bir annenin faili henüz bulunmamışken bu şekilde eğlenmesi en çok tartışılan konular arasında yer alıyor; işte son dakika gelişmelerinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.9.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 08:42
Herkesin konuştuğu Ecrin Kurnaz olayından son dakika haberi geldi! Yatak görüntüleri...

'ın annesi , dayısının öz yeğeni ile yasak aşk yaşamıştı. Aldatılan eşin hayatını kaybetmesinden sonra Deniz ile Sevcan evlendi. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın az haneli bir köyde nasıl öldüğü, kim tarafından öldürüldüğü bulunamadı. Üvey amca 'ın cep telefonundan çıkan aramalardan sonra şimdi de anne Sevcan Kurnaz ile üvey baba Deniz Kurnaz'ın yatak görüntüleri ortaya çıktı, ikilinin son derece eğlenceli ve keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi. olarak ortaya çıkan görüntüleri izleyenler Ecrin'in annesinin Sevcan Kurnaz olduğuna inanmayabilir...

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Herkesin konuştuğu Ecrin Kurnaz olayından son dakika haberi geldi! Yatak görüntüleri...
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