Herkesin konuştuğu Ecrin Kurnaz olayından son dakika haberi geldi! Yatak görüntüleri...

Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz, dayısının öz yeğeni Deniz Kurnaz ile yasak aşk yaşamıştı. Aldatılan eşin hayatını kaybetmesinden sonra Deniz ile Sevcan evlendi. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın az haneli bir köyde nasıl öldüğü, kim tarafından öldürüldüğü bulunamadı. Üvey amca Özkan Kurnaz'ın cep telefonundan çıkan aramalardan sonra şimdi de anne Sevcan Kurnaz ile üvey baba Deniz Kurnaz'ın yatak görüntüleri ortaya çıktı, ikilinin son derece eğlenceli ve keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi. Son dakika olarak ortaya çıkan görüntüleri izleyenler Ecrin'in annesinin Sevcan Kurnaz olduğuna inanmayabilir...