Hobi Evleri’yle bölge arazileri altın oldu

Bursa'nın dağ ilçelerinden olan ve sürekli göç veren 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin kırsal Göktepe mahallesinde hayata geçirilen "Hobi Evleri Pojesi" bölgedeki arazi fiyatlarının değerine değer kattı. Orhaneli Belediyesi ile Bursa Sağlık Çalışanları Derneğince (BUSAD) Uludağ eteklerindeki Göktepe mahallesinde tarıma elverişli olmayan 364 dönüm alanda yapılan 200 hobi evi, burada arazisi bulunan yöre halkının yüzünü güldürdü. Bin rakımlı, dağ havasına sahip bir tepede yer alan kırsal mahalledeki tek katlı ve bahçeli hobi evleri sahipleri, yazın bahçede, kışın soba başında vakit geçirerek streslerini, yorgunluklarını atarken, bölge halkı da bu turizm hareketliliğinden memnun olduğunu dile getiriyor.







'HER ŞEYİ UNUTUYORUM'

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Hobi Evleri'nden satın alan Ramazan Dağdeviren, "Hayatımda yapmadığım işleri burada yaptım. 60 yaşındayım. Domates ektim, biber ektim, meyve ağaçlarım, çiçeklerim ve çimenlerim var. Burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Torunlarıma da bir park yaptım. Şehir trafiğinden uzak, sıkıntı yok, stres yok. Buraya geldiğim zaman her şeyi unutuyorum. Sadece doğayla iç içeyim. Akşam balkonda oturup bir bardak çay içmenin hiç bir bedeli yok. Sabah kalktığım zaman çimenlerin üzerinde kahvaltı yapıyorum. Gürültü yok. Buradaki komşularımız da çok iyi. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Genel olarak tek bir sorunumuz var, o da su. Daha önce 30 hane vardı. İkinci etapla birlikte 70-80 hane olduk. Suyu da kendi imkanlarımızla halletmeye çalışıyoruz" dedi.



'DOĞAYI ARAYANLAR İÇİN'

Hobi Bahçeleri'nin Göktepe'de yapıldığını ve ikinci etabının da yapılmaya başlanacağını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bursa'mızın en güzel yerlerinden olan Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan gibi yerlerdir. Bu ilçelerin Bursa'ya ulaşım anlamında en yakın olanı Orhaneli'dir. Tünellerimiz de yapıldığında Bursa- Orhaneli arası 15-20 dakikaya düşecek. Bu süre içerisinde insanlarımız o gürültü ortamından buralara gelmeyi tercih edecekler. Bundan sonraki süreçte yaşanabilecek en güzel yerlerden birinin Orhaneli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bursa'da zaman geçiremeyen ve 'Bir karış toprağım olsun da orada bir şeyler yapmak istiyorum' diyen insanlar için bizim burada çok yerimiz var. Güzel mekanlarımız var. Herkes bunlardan gelip faydalanabilir" dedi.

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