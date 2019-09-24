Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

’in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 06:52
İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı
İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis karakolu da etkilendi. Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi sular altında kaldı. Karakolun içerisi ve bahçe kısmı sular altında kalırken, karakolda görevli polis memurları itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etme çalışması başlatan polis memurları, bir yandan da önemli evrakları koruma altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde su tahliye edilirken, polis memurları karakol içi ve bahçesinde temizlik çalışması başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN