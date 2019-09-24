AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınladı! İstanbul Silivri’de yaşanan deprem ürküttü!

Ülkemizde art arda depremlerin yaşanması vatandaşları epey tedirgin etmiş durumda. Bugün İstanbul Silivri'de meydana gelen en son deprem bilgisi herkeste büyük panik yaşattı. Çoğu yerden hissedilen deprem vatandaşların konuya olan ilgisini de arttırıyor. Güncel olarak araştırılan "son depremler" merak konusu oldu. İşte 24 Eylül Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün yaşanan İstanbul depremi vatandaşları epey korkuttu. Deprem konusuna yoğunlaşanlar güncel olarak araştırma yapıyorlar. Peki buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 24 Eylül son depremler listesi!