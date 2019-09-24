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ve listesini yayınladı! ’de yaşanan ürküttü!

Her gün güncel olarak yayınlanan verilere göre listesi araştırılır oldu. Bugün yaşanan son dakika 'deki vatandaşları epey ürküttü. Art arda yaşanan depremler vatandaşları konu ile ilgili araştırmalara yoğunlaştırırken güncel olarak "son depremler" konusunu araştırıyorlar. Özellikle bugünkü deprem Silivri, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçeşehir gibi bölgelerde daha çok hissedildi. Peki; nerede oldu? İşte ve verilerine göre

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:56
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınladı! İstanbul Silivri’de yaşanan deprem ürküttü!

Ülkemizde art arda depremlerin yaşanması vatandaşları epey tedirgin etmiş durumda. Bugün 'de meydana gelen en son bilgisi herkeste büyük panik yaşattı. Çoğu yerden hissedilen deprem vatandaşların konuya olan ilgisini de arttırıyor. Güncel olarak araştırılan "" merak konusu oldu. İşte 24 Eylül Salı ve verilerine göre; ...

SON DEPREMLER LİSTESİ! EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün yaşanan depremi vatandaşları epey korkuttu. Deprem konusuna yoğunlaşanlar güncel olarak araştırma yapıyorlar. Peki buna göre; nerede oldu? İşte 24 Eylül son depremler listesi!

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınladı! İstanbul Silivri’de yaşanan deprem ürküttü!
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