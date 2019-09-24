Kazada ölen baba ve 3 oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.