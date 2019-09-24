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Konut ihlalinden bin 500 lira ceza

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Konut ihlalinden bin 500 lira ceza
BOŞANMA aşamasında oldukları dönemde ayrı yaşadığı eski eşi ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın kendisini aldattığı şüphesiyle Etiler'deki dairesine çilingir yardımıyla giren 1995 Türkiye ikinci güzeli Ceyda Okay'a verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan Ceyda Okay ile annesi Bahar Hassoy Okay'a, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı bin 500'er lira para cezasına çevirirken çilingir Süleyman Akkaya ise beraat etti. Ceyda Okay, "Bu olaydan sonra 19 yıllık evliliğimiz son buldu" dedi.
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