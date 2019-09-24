Makas atan alkollü sürücü dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU

Zeytinburnu'nda makas atarak ilerleyen lüks otomobil, önce bariyere daha sonra bir cipe çarptı. Kaza sabah 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Hüseyin Taşdelen lüks otomobili ile makas atarak ilerlerken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, seyir halindeki Serhat Cansız hakimiyetindeki cipe çarparak durabildi. Makas atarak ilerleyen otomobilde bulunan Merve Zerce (26) yaralandı. Aynı araçta bulunan Dilara Karabatan (19) ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı Zerce hastaneye kaldırıldı. Sürücü Taşdelen'in 1.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.