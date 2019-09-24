Medine’nin mezarı açılsın

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki yıl önce evinde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) ablası Nuray Değirmenci (48), kardeşinin eşi ve ailesi tarafından öldürüldüğünü iddia edip mezarının açılmasını istedi. 8 Eylül 2017'de Medine Kara, evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odada asılı olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı otopsi raporunda, genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Olaydan 1 ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü bildirildi. Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Mehmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Yeniden soruşturma açıldı. İfadesine başvurulan koca suçlamaları reddetti. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, "Kardeşim, intihar süsü verilerek asılmıştır, cinayete kurban gitmiştir. Kardeşim eşinden nasıl şiddet ve işkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşime yaşatmadığı zulüm, işkence kalmamış. Zavallı kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzına dayayıp ölümle tehdit etmiş. Kardeşim acısını günlüğüne yazmış" dedi.