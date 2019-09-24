Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının son bulmasına sayılı günler kala hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düşmeye, yağışlı havalarda etkisini göstermeye başladı. Yurdun yüksek kesimlerinde ise yılın ilk kar yağışı görüldü. Yoğun gün temposuna başlamadan önce pek çok vatandaş hava durumu raporlarını merak ediyorlar. Peki, yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji de, önümüzdeki günlere ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken; İstanbul ve beraberindeki illeri gök gürültülü kuvvetli yağış konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesinin altını çizen MGM, yağışların beklendiği tarihi de açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE YAĞIŞ UYARISI GELDİ! YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.