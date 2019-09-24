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’den için ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat…

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış ile ilgili uyarıları geldi. Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar belirgin bir şekilde düşerken, yağışlı havalarda etkisini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar yoğun gün tempolarına başlamadan önce hava durumunun nasıl olacağını araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre ise başta olmak üzere yurt geneline ilişkin uyarılar geldi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu ve yağış raporları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 19:41
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat…

raporları…

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporunda başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının son bulmasına sayılı günler kala hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düşmeye, yağışlı havalarda etkisini göstermeye başladı. Yurdun yüksek kesimlerinde ise yılın ilk kar yağışı görüldü. Yoğun gün temposuna başlamadan önce pek çok vatandaş hava durumu raporlarını merak ediyorlar. Peki, yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji de, önümüzdeki günlere ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken; İstanbul ve beraberindeki illeri gök gürültülü kuvvetli yağış konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesinin altını çizen MGM, yağışların beklendiği tarihi de açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE YAĞIŞ UYARISI GELDİ! YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat…
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