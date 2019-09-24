Pendik’te orman yakan terörist tutuklandı

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Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. 'Orman yakmak' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklandı. Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.