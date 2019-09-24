Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Pendik’te orman yakan terörist tutuklandı

Pendik’te orman yakan terörist tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Pendik’te orman yakan terörist tutuklandı
Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. 'Orman yakmak' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklandı. Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te orman yakan terörist tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN