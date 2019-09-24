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‘Sanat Güneşi’ anıldı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
‘Sanat Güneşi’ anıldı
TÜRK müziğinin "Sanat Güneşi", unutulmaz sanatçı Zeki Müren, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı. TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen konserde, Gökhan Sezen sahne aldı. Müren'in en sevilen şarkılarının seslendirildiği Bodrum Antik Tiyatro'daki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. 3 bin 500 kişinin izlediği konserin sonunda, katkıda bulunanlara plaket verildi. Malvarlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçıyı anma etkinliğine katılan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, "Onun ışığı, burs imkânı sağladığı binlerce öğrencinin yolunu aydınlatmaya devam ediyor" dedi. KÜLTÜR-SANAT
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‘Sanat Güneşi’ anıldı
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