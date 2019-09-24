Selma öğretmen kurtarılamadı

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Adana'da 8. kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 8. katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine düşen talihsiz kadın Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İngilizce öğretmenin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.