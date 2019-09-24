ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25 Eylül-1 Ekim! ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste yayında!

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Her zaman en avantajlı fırsatlarıyla şaşırtan ŞOK kataloğu en cazip fırsat indirimleriyle geliyor. Bu haftanın indirimli ürünler listesinde pamuklu battaniye, yastık, elektrikli çay makinesi, spor tayt, şampuan ve bakım kremleri katalogdaki yerini aldı. 25 Eylül'de başlayıp 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler en çokta ev hanımlarının ilgisini çekiyor. İşte ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! (25 EYLÜL- 1 EKİM 2019)

Her hafta takip edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğunun indirimli tam listesi yayınlandı. 25 Eylül tarihinde başlayıp 1 Ekim'e kadar sürecek olan katalogda bu hafta yok yok. Haberimizin devamında ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesine bakabilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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