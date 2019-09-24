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haberi: 'da dehşet! Belden yukarı olmayan ceset bulundu

'da yaşanan haberi kan dondurdu. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Belden yukarısı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Ormanlık alanda vatandaşların bulduğu ceset ihbar üzerine gelen 112 ekibi tarafından morga götürüldü. jandarma ekiplerinin de inceleme yaptığı cesedin kimliği tespit edilemedi. İşte Antalya'da yaşanan son dakika olayının detayları...

Giriş Tarihi: 24.9.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 21:24
Son dakika haberi: Antalya'da dehşet! Belden yukarı olmayan ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi Bayat Bademleri mevkisinde yoldan 50 metre içeride ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vücudunun kalan yerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedi üzerinde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. 1 hafta yada 10 gün önce bırakıldığı tahmin edilen cesedin kimliğinin DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Antalya'da dehşet! Belden yukarı olmayan ceset bulundu
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