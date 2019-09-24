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Son dakika haberi: 'da korkutan ! Kandilli, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü açıkladı

'da oldu! İstanbul'da yaşayanlar hissettikleri depremi sosyal medyadan da dile getirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddeti konusunda son dakika açıklaması geldi. Kandilli depremin şiddetinin 4.7 olduğu açıklarken AFAD ise İstanbul Silivri açıklarındaki deprem büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. İşte İstanbul'da yaşanan deprem ile ilgili tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 11:27
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da deprem oldu... Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bildirimine göre Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 11:01 sularında deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.7 olduğu açıklandı. Vatandaşlar özellikle Facebook ve Twitter üzerinden deprem sonrası hissettiklerini paylaştı; son dakika bilgisine göre depremin şiddet 4.7...

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Bugün 10:30'da önce Silivri'de deprem meydana geldi. 3.1 şiddetindeki depremden sonra Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.1 şiddetinde büyük bir deprem gerçekleşti. Son olarak Marmara Denizi'nde Silivri'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar depremi yakından hissetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

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Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü açıkladı
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