Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da deprem oldu... Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bildirimine göre Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 11:01 sularında deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.7 olduğu açıklandı. Vatandaşlar özellikle Facebook ve Twitter üzerinden deprem sonrası hissettiklerini paylaştı; son dakika bilgisine göre depremin şiddet 4.7...

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Bugün 10:30'da önce Silivri'de deprem meydana geldi. 3.1 şiddetindeki depremden sonra Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.1 şiddetinde büyük bir deprem gerçekleşti. Son olarak Marmara Denizi'nde Silivri'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar depremi yakından hissetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA