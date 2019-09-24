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: Marmara Depremi ile ilgili korkutan uyarı! ‘7.5 büyüklüğünde olma olasılığı yüksek’

Marmara Denizi’nde bugün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki vatandaşları korkutmuştu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Kandilli Rasathanesi’nden gelmişti. Bugünkü depremden bir hafta önce bölgedeki riske dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, bu depremi bir uyarı olarak yorumladı. Konuşmasına devam eden Özmen, beklenen Marmara depremi ile ilgili tahminlerde de bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 22:02
Son dakika haberi: Marmara Depremi ile ilgili korkutan uyarı! ‘7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek’

Marmara depremi ile ilgili korkutan son dakika uyarısı geldi! ve afet yönetimi konusunda çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi'nde bugün saat 11.00'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta bölgedeki deprem riskine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Özmen, bugünkü depremi uyarı olarak değerlendirdi.

DİRİ FAYLARIN VARLIĞI BİR KEZ DAHA...

İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilen depremin, Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesini ve diri fayların varlığını bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özmen, Marmara Denizi'nde deprem üretme potansiyeli olan diri faylarla ilgili hem Türkiye'deki bilim insanları hem de dünyadaki bilim insanlarınca ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

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Son dakika haberi: Marmara Depremi ile ilgili korkutan uyarı! ‘7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek’
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