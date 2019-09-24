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haberi: Sünnet düğünündeki o görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu! Flaş gelişme…

Sosyal medyada büyük tartışması konusu olan sünnet düğünündeki o görüntüler ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Yarı çıplak halde bulunan bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalar süren dans kısa sürede yayılmış ve büyük tepki uyandırmıştı. Onlarca insanın şaşkın bakışlarına aldırmadan dansına devam eden kadın hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 18:59
Son dakika haberi: Sünnet düğünündeki o görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu! Flaş gelişme…

Dün sosyal medyada yayılan sünnet düğünündeki o görüntüler ile ilgili haberi geldi. Yarı çıplak halde bulunan bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalar süren dans kısa sürede yayılmış ve büyük tepki uyandırmıştı. Çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden dansına devam eden kadın ile ilgili ise son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte konuyla ilgili flaş gelişme…

SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ O GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU! SON DAKİKA GELİŞMESİ YAŞANIYOR

Sünnet düğününde büyük tartışması konusu olan olayla ilgili son dakika gelişmeleri…

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Son dakika haberi: Sünnet düğünündeki o görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu! Flaş gelişme…
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