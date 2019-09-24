Sultangazi’de skandal: Küçük çocuğun ekmeğinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahalllesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlköğretim Okulu'nda skandal bir olay yaşandı.

Okulda bulunan kantinden alışveriş yapmak isteyen çocuk, kantinden sandviç istedi. Sandviçini aldıktan sonra yemeye başlayan küçük çocuğun dikkatini bir şey çekti. Kısa süre sonra çocuğun aldığı ekmek arasının içerisinde uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

OLAY POLİSE İHBAR EDİLDİ

Küçük öğrencinin ailesi hemen polise bilgi verdi. Olay ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri olaya el koydu.