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Sultangazi’de skandal: Küçük çocuğun ekmeğinden uyuşturucu çıktı

Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahalllesi’nde bulunan Nurettin Uzun İlköğretim Okulu’nda uyuşturucu skandalı yaşandı. Kantinden ekmek arası alan bir çocuğun sandviçinde uyuşturucu madde çıktı. Olaya İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri el koydu.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 17:38
Sultangazi’de skandal: Küçük çocuğun ekmeğinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahalllesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlköğretim Okulu'nda skandal bir olay yaşandı.

Okulda bulunan kantinden alışveriş yapmak isteyen çocuk, kantinden sandviç istedi. Sandviçini aldıktan sonra yemeye başlayan küçük çocuğun dikkatini bir şey çekti. Kısa süre sonra çocuğun aldığı ekmek arasının içerisinde uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

OLAY POLİSE İHBAR EDİLDİ

Küçük öğrencinin ailesi hemen polise bilgi verdi. Olay ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri olaya el koydu.

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Sultangazi’de skandal: Küçük çocuğun ekmeğinden uyuşturucu çıktı
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