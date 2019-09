Tahtın tek hâkimi

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri pazar akşamı Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones (Taht Oyunları) "En İyi Drama Dizisi" seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Emmy Ödülü'nü aldı. Pose dizisindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti. Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü 8 kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" seçildi. Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti.



CEZAEVİ PARODİSİ DAMGA VURDU

Öte yandan kızının seçkin bir okula kaydolabilmesi için üniversite puanının yükseltilmesi amacıyla rüşvet vermekten hapis cezası olan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisinin yıldızı Felicity Huffman, 71. Emmy Ödülleri'nde (Emmy 2019) şaka kurbanı oldu. İki haftalık hapis cezasını çekmek üzere birkaç gün önce cezaevine giren 56 yaşındaki oyuncu, törende ödül anons etmek üzere sahneye çıkan Thomas Lennon'ın diline dolandı.

Lennon, kameraya bakarak "Yapımcılar, hapishaneden izleyenlerin de duyabilmesi için benden, önceki en iyi aktris ödülü kazananları özel olarak yüksek sesle anons etmemi istedi" esprisini yaptı.



ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ

Fosse/Verdon dizisindeki performansıyla mini dizi dalında "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında ücret eşitsizliğine dikkat çekerek, "Gelecek sefer, beyaz bir erkek meslektaşıyla kıyaslandığında her bir dolar için 52 cent kazanan bir kadın, özellikle de renkli bir kadın, mesleğini yapmak için neye ihtiyacı olduğunu anlatırsa, onu dinleyin, ona inanın. Çünkü bir gün önünüzde durabilir, çalışma ortamına ve eşit olmayan ücrete rağmen başarılı olmasına izin verdiğiniz için teşekkür edebilir" dedi.



2019 EMMY ÖDÜLÜ KAZANAN YAPIMLARDAN BAZILARI ŞÖYLE SIRALANDI:

EN İYİ DRAMA: "Game of Thrones"

EN İYİ KOMEDİ: "Fleabag"

EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA: Billy Porter, "Pose"

EN İYİ KADIN OYUNCU, DRAMA: Jodie Comer, "Killing Eve"

EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ: Bill Hader, "Barry"

EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ: Phoebe Waller- Bridge, "Fleabag"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU, DRAMA: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU, DRAMA: Julia Garner, "Ozark"

EN İYİ MİNİ DİZİ: "Chernobyl"

