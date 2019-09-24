TÜGVA’dan ücretsiz eğitim ve burs fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bu yıl Bölge Uzmanı yetiştirme programının 5'incisini düzenliyor. Yurtdışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir izlenceyle farklı açılardan okunabilmesine, güncel analizlerin yapılabilmesine siyasetten sosyolojiye, kültürden yurtdışında burslu yüksek lisansa kadar uzanan geniş bir eğitim çalışmasını kapsıyor. 4 senelik eğitim sonrası Bölge Uzmanı olacak olan gençlere, program süresince burs, uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara yönelik ücretsiz dil eğitimi ile beraber bulundukları bölgelerin dil eğitimi de veriliyor.