10G otobüs durakları neler? İşte 10G otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 10G otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 10G hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 10G geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

10G OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ELMALIKENT KALKIŞ

1 - ELMALIKENT

Ümraniye

2 - EŞREF BİTLİS CADDESİ

Ümraniye

3 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ

Ümraniye

4 - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ ACİL

Ümraniye

5 - NEVZAT AYAZ LİSESİ

Ümraniye

6 - ÜMRANİYE TELEKOM

Ümraniye

7 - YAMANEVLER

Ümraniye

8 - ÜMRANİYE LİSESİ

Ümraniye

9 - HALDUN ALAGAŞ

Ümraniye

10 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ

Ümraniye

11 - ATAKENT

Ümraniye

12 - REŞİTPAŞA CADDESİ

Ümraniye

13 - ŞEHİT SELÇUK PAKER

Ümraniye

14 - GENÇLİK SOKAK

Ümraniye

15 - K.KARABEKİR CADDESİ

Ümraniye

16 - TÜRKLER CAD.

Ümraniye

17 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

18 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY

Ümraniye

19 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK

Ümraniye

20 - TALATPAŞA CD.

Ümraniye

21 - ÜMR.ANADOLU LİS.

Ümraniye

22 - ESENEVLER MUHTARLIK

Ümraniye

23 - NAMIK KEMAL LİSESİ

Ümraniye

24 - YUNUS EMRE CADDESİ

Ümraniye

25 - DÖRTYOL

Üsküdar

26 - ÖZANAKENT

Üsküdar

27 - DOĞAN SOKAK

Üsküdar

28 - ESATPAŞA İMAMHATİP L

Ataşehir

29 - PROF. ALİ NİHAT TARLAN

Ataşehir

30 - ŞEHİT AKIN SERTÇELİK

Ataşehir

31 - İHSAN KURŞUNOĞLU İ.O

Ataşehir

32 - ÖĞRETMEN EVLERİ

Ataşehir

33 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ

Ataşehir

34 - ÖRNEK MAHALLESİ

Ataşehir

35 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ataşehir

36 - LİBADİYE CADDESİ

Üsküdar

37 - BOĞAZİÇİ SİTESİ

Üsküdar

38 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

39 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1

Kadıköy

40 - ANAKENT KOLEJİ

Kadıköy

41 - GÖZCÜBABA

Kadıköy

42 - GÖZTEPE POLİKLİNİK

Kadıköy

43 - ÇEMENZAR

Kadıköy

44 - G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.

Kadıköy

45 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ

Kadıköy

46 - KUYUBAŞI

Kadıköy

47 - ZİVERBEY

Kadıköy

48 - BELEDİYE

Kadıköy

49 - BELEDİYE

Kadıköy

50 - ZİVERBEY

Kadıköy

51 - KUYUBAŞI

Kadıköy

52 - G.EĞİT. VE ARŞ.HAST

Kadıköy

53 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ

Kadıköy

54 - ÇEMENZAR

Kadıköy

55 - HARUN REŞİT İLKOKULU

Kadıköy

56 - ŞAİR ARŞİ CADDESİ

Kadıköy

57 - ANAKENT KOLEJİ

Kadıköy

58 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1

Kadıköy

59 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Ataşehir

60 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ataşehir

61 - ÖRNEK MAHALLESİ

Ataşehir

62 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ

Ataşehir

63 - ÖĞRETMEN EVLERİ

Ataşehir

64 - İHSAN KURŞUNOĞLU İ.O

Ataşehir

65 - ŞEHİT AKIN SERTÇELİK

Ataşehir

66 - PROF. ALİ NİHAT TARLAN

Ataşehir

67 - ESATPAŞA İMAMHATİP L

Ataşehir

68 - DOĞAN SOKAK

Üsküdar

69 - ÖZANAKENT

Üsküdar

70 - DÖRTYOL

Üsküdar

71 - YUNUS EMRE CADDESİ

Ümraniye

72 - NAMIK KEMAL LİSESİ

Ümraniye

73 - ESENEVLER MUHTARLIK

Ümraniye

74 - ÜMR.ANADOLU LİS.

Ümraniye

75 - TALATPAŞA CD.

Ümraniye

76 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK

Ümraniye

77 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY

Ümraniye

78 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

79 - TÜRKLER CAD.

Ümraniye

80 - K.KARABEKİR CADDESİ

Ümraniye

81 - GENÇLİK SOKAK

Ümraniye

82 - ŞEHİT SELÇUK PAKER

Ümraniye

83 - REŞİTPAŞA CADDESİ

Ümraniye

84 - ATAKENT

Ümraniye

85 - ATAKENT.

Ümraniye

86 - ŞEHİT ONUR KILIÇ

Ümraniye

87 - ÜMRANİYE LİSESİ

Ümraniye

88 - YAMANEVLER

Ümraniye

89 - ÜMR.KIZ TEK. MES.LİS

Ümraniye

90 - NEVZAT AYAZ LİSESİ

Ümraniye

91 - ADEM YAVUZ CADDESİ

Ümraniye

92 - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ ACİL

Ümraniye

93 - EŞREF BİTLİS CADDESİ

Ümraniye

94 - ELMALIKENT

Ümraniye