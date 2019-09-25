10G otobüs durakları neler? İşte 10G otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 10G otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 10G hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 10G geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ELMALIKENT KALKIŞ
1 - ELMALIKENT
Ümraniye
2 - EŞREF BİTLİS CADDESİ
Ümraniye
3 - ÜMR. EĞT. ARŞ. HASTANESİ
Ümraniye
4 - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ ACİL
Ümraniye
5 - NEVZAT AYAZ LİSESİ
Ümraniye
6 - ÜMRANİYE TELEKOM
Ümraniye
7 - YAMANEVLER
Ümraniye
8 - ÜMRANİYE LİSESİ
Ümraniye
9 - HALDUN ALAGAŞ
Ümraniye
10 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ
Ümraniye
11 - ATAKENT
Ümraniye
12 - REŞİTPAŞA CADDESİ
Ümraniye
13 - ŞEHİT SELÇUK PAKER
Ümraniye
14 - GENÇLİK SOKAK
Ümraniye
15 - K.KARABEKİR CADDESİ
Ümraniye
16 - TÜRKLER CAD.
Ümraniye
17 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
18 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY
Ümraniye
19 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK
Ümraniye
20 - TALATPAŞA CD.
Ümraniye
21 - ÜMR.ANADOLU LİS.
Ümraniye
22 - ESENEVLER MUHTARLIK
Ümraniye
23 - NAMIK KEMAL LİSESİ
Ümraniye
24 - YUNUS EMRE CADDESİ
Ümraniye
25 - DÖRTYOL
Üsküdar
26 - ÖZANAKENT
Üsküdar
27 - DOĞAN SOKAK
Üsküdar
28 - ESATPAŞA İMAMHATİP L
Ataşehir
29 - PROF. ALİ NİHAT TARLAN
Ataşehir
30 - ŞEHİT AKIN SERTÇELİK
Ataşehir
31 - İHSAN KURŞUNOĞLU İ.O
Ataşehir
32 - ÖĞRETMEN EVLERİ
Ataşehir
33 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ
Ataşehir
34 - ÖRNEK MAHALLESİ
Ataşehir
35 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ataşehir
36 - LİBADİYE CADDESİ
Üsküdar
37 - BOĞAZİÇİ SİTESİ
Üsküdar
38 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
39 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1
Kadıköy
40 - ANAKENT KOLEJİ
Kadıköy
41 - GÖZCÜBABA
Kadıköy
42 - GÖZTEPE POLİKLİNİK
Kadıköy
43 - ÇEMENZAR
Kadıköy
44 - G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.
Kadıköy
45 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ
Kadıköy
46 - KUYUBAŞI
Kadıköy
47 - ZİVERBEY
Kadıköy
48 - BELEDİYE
Kadıköy
49 - BELEDİYE
Kadıköy
50 - ZİVERBEY
Kadıköy
51 - KUYUBAŞI
Kadıköy
52 - G.EĞİT. VE ARŞ.HAST
Kadıköy
53 - MARMARA ÜNİV. GÖZTEPE YERLEŞKESİ
Kadıköy
54 - ÇEMENZAR
Kadıköy
55 - HARUN REŞİT İLKOKULU
Kadıköy
56 - ŞAİR ARŞİ CADDESİ
Kadıköy
57 - ANAKENT KOLEJİ
Kadıköy
58 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1
Kadıköy
59 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Ataşehir
60 - ÖRNEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ataşehir
61 - ÖRNEK MAHALLESİ
Ataşehir
62 - MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ
Ataşehir
63 - ÖĞRETMEN EVLERİ
Ataşehir
64 - İHSAN KURŞUNOĞLU İ.O
Ataşehir
65 - ŞEHİT AKIN SERTÇELİK
Ataşehir
66 - PROF. ALİ NİHAT TARLAN
Ataşehir
67 - ESATPAŞA İMAMHATİP L
Ataşehir
68 - DOĞAN SOKAK
Üsküdar
69 - ÖZANAKENT
Üsküdar
70 - DÖRTYOL
Üsküdar
71 - YUNUS EMRE CADDESİ
Ümraniye
72 - NAMIK KEMAL LİSESİ
Ümraniye
73 - ESENEVLER MUHTARLIK
Ümraniye
74 - ÜMR.ANADOLU LİS.
Ümraniye
75 - TALATPAŞA CD.
Ümraniye
76 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK
Ümraniye
77 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY
Ümraniye
78 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
79 - TÜRKLER CAD.
Ümraniye
80 - K.KARABEKİR CADDESİ
Ümraniye
81 - GENÇLİK SOKAK
Ümraniye
82 - ŞEHİT SELÇUK PAKER
Ümraniye
83 - REŞİTPAŞA CADDESİ
Ümraniye
84 - ATAKENT
Ümraniye
85 - ATAKENT.
Ümraniye
86 - ŞEHİT ONUR KILIÇ
Ümraniye
87 - ÜMRANİYE LİSESİ
Ümraniye
88 - YAMANEVLER
Ümraniye
89 - ÜMR.KIZ TEK. MES.LİS
Ümraniye
90 - NEVZAT AYAZ LİSESİ
Ümraniye
91 - ADEM YAVUZ CADDESİ
Ümraniye
92 - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ ACİL
Ümraniye
93 - EŞREF BİTLİS CADDESİ
Ümraniye
94 - ELMALIKENT
Ümraniye