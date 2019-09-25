11C otobüs durakları neler? İşte 11C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ KALKIŞ
1 - H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ
Üsküdar
2 - ÇANKAYA SOKAK
Üsküdar
3 - DEREİÇİ
Üsküdar
4 - BURHANİYE MAHALLESİ
Üsküdar
5 - ZİYA PAŞA
Üsküdar
6 - NURİBEY
Üsküdar
7 - YUNUS EMRE
Üsküdar
8 - NURBABA SOKAK
Üsküdar
9 - ŞHT. ONUR ENSAR AYANOĞLU
Üsküdar
10 - ŞEHİT ABDULLAH BOZKURT
Üsküdar
11 - FATİH SULTAN MEHMET
Üsküdar
12 - NEŞETBEY
Üsküdar
13 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
14 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
15 - ALTUNİZADE
Üsküdar
16 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
17 - KURUÇEŞME
Üsküdar
18 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
19 - SETBAŞI
Üsküdar
20 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
21 - HORHOR
Üsküdar
22 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
23 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
24 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
25 - KIZ KULESİ
Üsküdar
26 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
27 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
28 - HAREM
Üsküdar
29 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
30 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ
1 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
2 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
3 - HAREM
Üsküdar
4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
6 - KIZ KULESİ
Üsküdar
7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
8 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
10 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
11 - SETBAŞI
Üsküdar
12 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
13 - KURUÇEŞME
Üsküdar
14 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
15 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
16 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
17 - ALTUNİZADE
Üsküdar
18 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
19 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
20 - NEŞETBEY
Üsküdar
21 - FATİH SULTAN MEHMET
Üsküdar
22 - ŞEHİT ABDULLAH BOZKURT
Üsküdar
23 - ŞHT. ONUR ENSAR AYANOĞLU
Üsküdar
24 - HAKKI DEMİR ANADOLU İHL
Üsküdar
25 - NURBABA SOKAK
Üsküdar
26 - YUNUS EMRE
Üsküdar
27 - NURİBEY
Üsküdar
28 - ZİYA PAŞA
Üsküdar
29 - BURHANİYE MAHALLESİ
Üsküdar
30 - DEREİÇİ
Üsküdar
31 - ÇANKAYA SOKAK
Üsküdar
32 - H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ
Üsküdar