11C otobüs durakları neler? İşte 11C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ KALKIŞ

1 - H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ

Üsküdar

2 - ÇANKAYA SOKAK

Üsküdar

3 - DEREİÇİ

Üsküdar

4 - BURHANİYE MAHALLESİ

Üsküdar

5 - ZİYA PAŞA

Üsküdar

6 - NURİBEY

Üsküdar

7 - YUNUS EMRE

Üsküdar

8 - NURBABA SOKAK

Üsküdar

9 - ŞHT. ONUR ENSAR AYANOĞLU

Üsküdar

10 - ŞEHİT ABDULLAH BOZKURT

Üsküdar

11 - FATİH SULTAN MEHMET

Üsküdar

12 - NEŞETBEY

Üsküdar

13 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

14 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

15 - ALTUNİZADE

Üsküdar

16 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

17 - KURUÇEŞME

Üsküdar

18 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

19 - SETBAŞI

Üsküdar

20 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

21 - HORHOR

Üsküdar

22 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

23 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

24 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

25 - KIZ KULESİ

Üsküdar

26 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

27 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

28 - HAREM

Üsküdar

29 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

30 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ

1 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

2 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

3 - HAREM

Üsküdar

4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

6 - KIZ KULESİ

Üsküdar

7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

8 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

10 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

11 - SETBAŞI

Üsküdar

12 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

13 - KURUÇEŞME

Üsküdar

14 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

15 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

16 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

17 - ALTUNİZADE

Üsküdar

18 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

19 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

20 - NEŞETBEY

Üsküdar

21 - FATİH SULTAN MEHMET

Üsküdar

22 - ŞEHİT ABDULLAH BOZKURT

Üsküdar

23 - ŞHT. ONUR ENSAR AYANOĞLU

Üsküdar

24 - HAKKI DEMİR ANADOLU İHL

Üsküdar

25 - NURBABA SOKAK

Üsküdar

26 - YUNUS EMRE

Üsküdar

27 - NURİBEY

Üsküdar

28 - ZİYA PAŞA

Üsküdar

29 - BURHANİYE MAHALLESİ

Üsküdar

30 - DEREİÇİ

Üsküdar

31 - ÇANKAYA SOKAK

Üsküdar

32 - H. HASAN ÇELEBİ CADDESİ

Üsküdar