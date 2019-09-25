11G otobüs durakları neler? İşte 11G otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11G otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11G hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11G geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - MERAL SOKAK
Sancaktepe
10 - KARA MOLLA SOKAK
Sancaktepe
11 - HİLAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Sancaktepe
12 - Ş.ABDURRAHMANGAZİ CD
Sancaktepe
13 - VARLIK SOKAK
Sancaktepe
14 - SARUHAN CAMİ
Sancaktepe
15 - ÇİMEN SOKAK
Sancaktepe
16 - SABIR CAD.
Sancaktepe
17 - YENİDOĞAN MEZARLIK
Sancaktepe
18 - ORMAN İŞLETMELERİ
Çekmeköy
19 - ADNAN KAHVECİ
Çekmeköy
20 - CEMRE SOKAK
Çekmeköy
21 - ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Çekmeköy
22 - BURÇAK SOKAK
Çekmeköy
23 - KALE SOKAK
Çekmeköy
24 - ÖZGÜRLÜK CADDESİ
Çekmeköy
25 - VATAN ORTAOKULU
Çekmeköy
26 - SULTANGAZİ CADDESİ
Sancaktepe
27 - SEVGİ SOKAK
Çekmeköy
28 - MEHMETCİK LİSESİ
Çekmeköy
29 - ÇAMLIK
Çekmeköy
30 - MADENLER
Çekmeköy
31 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
NECİP FAZIL METRO KALKIŞ
1 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
2 - MADENLER
Ümraniye
3 - ÇAMLIK
Sancaktepe
4 - SEVGİ SOKAK
Sancaktepe
5 - SULTANGAZİ CADDESİ
Çekmeköy
6 - VATAN ORTAOKULU
Sancaktepe
7 - ÖZGÜRLÜK CADDESİ
Sancaktepe
8 - KALE SOKAK
Sancaktepe
9 - BURÇAK SOKAK
Çekmeköy
10 - ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Çekmeköy
11 - CEMRE SOKAK
Çekmeköy
12 - ADNAN KAHVECİ
Çekmeköy
13 - KARTAL SOKAK
Çekmeköy
14 - ORMAN İŞLETMELERİ
Sancaktepe
15 - YENİDOĞAN MEZARLIK
Sancaktepe
16 - SABIR CAD.
Sancaktepe
17 - ÇİMEN SOKAK
Sancaktepe
18 - SARUHAN CAMİ
Sancaktepe
19 - VARLIK SOKAK
Sancaktepe
20 - Ş.ABDURRAHMANGAZİ CD
Sancaktepe
21 - HİLAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Pendik
22 - KARA MOLLA SOKAK
Sancaktepe
23 - MERAL SOKAK
Sancaktepe
24 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
25 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
26 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
27 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
28 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
29 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
30 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
31 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe