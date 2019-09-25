11G otobüs durakları neler? İşte 11G otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11G otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11G hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11G geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11G OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - MERAL SOKAK

Sancaktepe

10 - KARA MOLLA SOKAK

Sancaktepe

11 - HİLAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Sancaktepe

12 - Ş.ABDURRAHMANGAZİ CD

Sancaktepe

13 - VARLIK SOKAK

Sancaktepe

14 - SARUHAN CAMİ

Sancaktepe

15 - ÇİMEN SOKAK

Sancaktepe

16 - SABIR CAD.

Sancaktepe

17 - YENİDOĞAN MEZARLIK

Sancaktepe

18 - ORMAN İŞLETMELERİ

Çekmeköy

19 - ADNAN KAHVECİ

Çekmeköy

20 - CEMRE SOKAK

Çekmeköy

21 - ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çekmeköy

22 - BURÇAK SOKAK

Çekmeköy

23 - KALE SOKAK

Çekmeköy

24 - ÖZGÜRLÜK CADDESİ

Çekmeköy

25 - VATAN ORTAOKULU

Çekmeköy

26 - SULTANGAZİ CADDESİ

Sancaktepe

27 - SEVGİ SOKAK

Çekmeköy

28 - MEHMETCİK LİSESİ

Çekmeköy

29 - ÇAMLIK

Çekmeköy

30 - MADENLER

Çekmeköy

31 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

NECİP FAZIL METRO KALKIŞ

1 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

2 - MADENLER

Ümraniye

3 - ÇAMLIK

Sancaktepe

4 - SEVGİ SOKAK

Sancaktepe

5 - SULTANGAZİ CADDESİ

Çekmeköy

6 - VATAN ORTAOKULU

Sancaktepe

7 - ÖZGÜRLÜK CADDESİ

Sancaktepe

8 - KALE SOKAK

Sancaktepe

9 - BURÇAK SOKAK

Çekmeköy

10 - ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çekmeköy

11 - CEMRE SOKAK

Çekmeköy

12 - ADNAN KAHVECİ

Çekmeköy

13 - KARTAL SOKAK

Çekmeköy

14 - ORMAN İŞLETMELERİ

Sancaktepe

15 - YENİDOĞAN MEZARLIK

Sancaktepe

16 - SABIR CAD.

Sancaktepe

17 - ÇİMEN SOKAK

Sancaktepe

18 - SARUHAN CAMİ

Sancaktepe

19 - VARLIK SOKAK

Sancaktepe

20 - Ş.ABDURRAHMANGAZİ CD

Sancaktepe

21 - HİLAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Pendik

22 - KARA MOLLA SOKAK

Sancaktepe

23 - MERAL SOKAK

Sancaktepe

24 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

25 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

26 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

27 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

28 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

29 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

30 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

31 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe