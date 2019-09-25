11L otobüs durakları neler? İşte 11L otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11L otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11L hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11L geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11L OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ESATPAŞA KALKIŞ

1 - ESATPAŞA

Ataşehir

2 - DOĞAN SOKAK

Üsküdar

3 - ÜÇYOL

Üsküdar

4 - AÇAN SOKAK

Üsküdar

5 - TUFAN SOKAK

Ümraniye

6 - DÖRTYOL

Üsküdar

7 - ALTINKÖY

Üsküdar

8 - DOSTLUK PARKI

Üsküdar

9 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

10 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

11 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

12 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

13 - KISIKLI

Üsküdar

14 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

15 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

16 - ALTUNİZADE

Üsküdar

17 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

18 - KURUÇEŞME

Üsküdar

19 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

20 - SETBAŞI

Üsküdar

21 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

22 - HORHOR

Üsküdar

23 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

24 - KIZ KULESİ

Üsküdar

25 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

26 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

27 - HAREM

Üsküdar

28 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

29 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ

1 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

2 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

3 - HAREM

Üsküdar

4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

6 - KIZ KULESİ

Üsküdar

7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

8 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

10 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

11 - SETBAŞI

Üsküdar

12 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

13 - KURUÇEŞME

Üsküdar

14 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

15 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

16 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

17 - ALTUNİZADE

Üsküdar

18 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

19 - KISIKLI

Üsküdar

20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

21 - BULGURLU

Üsküdar

22 - GAZİLER

Üsküdar

23 - BULGURLU METRO

Üsküdar

24 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

25 - DOSTLUK PARKI

Üsküdar

26 - ALTINKÖY

Üsküdar

27 - DÖRTYOL

Üsküdar

28 - TUFAN SOKAK

Üsküdar

29 - AÇAN SOKAK

Üsküdar

30 - ÜÇYOL

Üsküdar

31 - DOĞAN SOKAK

Üsküdar

32 - ESATPAŞA

Ataşehir