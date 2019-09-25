11L otobüs durakları neler? İşte 11L otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11L otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11L hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11L geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ESATPAŞA KALKIŞ
1 - ESATPAŞA
Ataşehir
2 - DOĞAN SOKAK
Üsküdar
3 - ÜÇYOL
Üsküdar
4 - AÇAN SOKAK
Üsküdar
5 - TUFAN SOKAK
Ümraniye
6 - DÖRTYOL
Üsküdar
7 - ALTINKÖY
Üsküdar
8 - DOSTLUK PARKI
Üsküdar
9 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
10 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
11 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
12 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
13 - KISIKLI
Üsküdar
14 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
15 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
16 - ALTUNİZADE
Üsküdar
17 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
18 - KURUÇEŞME
Üsküdar
19 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
20 - SETBAŞI
Üsküdar
21 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
22 - HORHOR
Üsküdar
23 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
24 - KIZ KULESİ
Üsküdar
25 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
26 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
27 - HAREM
Üsküdar
28 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
29 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ
1 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
2 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
3 - HAREM
Üsküdar
4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
6 - KIZ KULESİ
Üsküdar
7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
8 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
10 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
11 - SETBAŞI
Üsküdar
12 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
13 - KURUÇEŞME
Üsküdar
14 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
15 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
16 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
17 - ALTUNİZADE
Üsküdar
18 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
19 - KISIKLI
Üsküdar
20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
21 - BULGURLU
Üsküdar
22 - GAZİLER
Üsküdar
23 - BULGURLU METRO
Üsküdar
24 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
25 - DOSTLUK PARKI
Üsküdar
26 - ALTINKÖY
Üsküdar
27 - DÖRTYOL
Üsküdar
28 - TUFAN SOKAK
Üsküdar
29 - AÇAN SOKAK
Üsküdar
30 - ÜÇYOL
Üsküdar
31 - DOĞAN SOKAK
Üsküdar
32 - ESATPAŞA
Ataşehir