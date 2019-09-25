11M otobüs durakları neler? İşte 11M otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11M otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11M hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11M geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
EVTAŞ BLOKLARI KALKIŞ
1 - EVTAŞ BLOKLARI
Ümraniye
2 - SEREN SOKAK
Ümraniye
3 - KADER SOKAK
Ümraniye
4 - HARMAN SOKAK
Ümraniye
5 - ARMAĞANEVLER KURAN KURSU
Ümraniye
6 - KAYACAN SOKAK
Ümraniye
7 - SANCAKTEPE CAMİ
Ümraniye
8 - SAMANYOLU CADDESİ
Ümraniye
9 - PALMİYE EVLERİ
Ümraniye
10 - ERKUT SOYAK ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
11 - MANOLYA EVLERİ
Ümraniye
12 - ŞELALE CADDESİ
Ümraniye
13 - ŞELALE EVLERİ
Ümraniye
14 - ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ
Ümraniye
15 - ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİ
Ümraniye
16 - ÜMRANİYE CUMHURİYET
Ümraniye
17 - 3107 SOKAK
Ataşehir
18 - ATAŞEHİR YOLU
Ataşehir
19 - 3004. CADDE
Ataşehir
20 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
21 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ
Ataşehir
22 - 3001 CADDE
Ataşehir
23 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
Ataşehir
24 - AŞIK VEYSEL MAH.
Ataşehir
25 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU
Ümraniye
26 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
27 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY
Ümraniye
28 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK
Ümraniye
29 - TALATPAŞA CD.
Ümraniye
30 - ÜMR.ANADOLU LİS.
Ümraniye
31 - ESENEVLER MUHTARLIK
Ümraniye
32 - NAMIK KEMAL LİSESİ
Ümraniye
33 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ
Ümraniye
34 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye
35 - NAMAZGAH SAPAĞI
Üsküdar
36 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
37 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
38 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
39 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
40 - KISIKLI
Üsküdar
41 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
42 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
43 - ALTUNİZADE
Üsküdar
44 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
45 - KURUÇEŞME
Üsküdar
46 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
47 - SETBAŞI
Üsküdar
48 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
49 - HORHOR
Üsküdar
50 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
51 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
52 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
53 - KIZ KULESİ
Üsküdar
54 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
55 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
56 - HAREM
Üsküdar
57 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
58 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ
1 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
2 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
3 - HAREM
Üsküdar
4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
6 - KIZ KULESİ
Üsküdar
7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
8 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
10 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
11 - SETBAŞI
Üsküdar
12 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
13 - KURUÇEŞME
Üsküdar
14 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
15 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
16 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
17 - ALTUNİZADE
Üsküdar
18 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
19 - KISIKLI
Üsküdar
20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
21 - BULGURLU
Üsküdar
22 - GAZİLER
Üsküdar
23 - BULGURLU METRO
Üsküdar
24 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
25 - NAMAZGAH SAPAĞI
Üsküdar
26 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye
27 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ
Ümraniye
28 - NAMIK KEMAL LİSESİ
Ümraniye
29 - ESENEVLER MUHTARLIK
Ümraniye
30 - ÜMR.ANADOLU LİS.
Ümraniye
31 - TALATPAŞA CD.
Ümraniye
32 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK
Ümraniye
33 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY
Ümraniye
34 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
35 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU
Ümraniye
36 - AŞIK VEYSEL MAH.
Ataşehir
37 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
Ataşehir
38 - 3001 CADDE
Ataşehir
39 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ
Ataşehir
40 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
41 - 3004. CADDE
Ataşehir
42 - ATAŞEHİR YOLU
Ataşehir
43 - HİSARKENT SİTESİ
Ataşehir
44 - 3107 SOKAK
Ataşehir
45 - ÜMRANİYE CUMHURİYET
Ümraniye
46 - ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİİ
Ümraniye
47 - ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ
Ümraniye
48 - ŞELALE EVLERİ
Ümraniye
49 - ŞELALE CADDESİ
Ümraniye
50 - MANOLYA EVLERİ
Ümraniye
51 - ERKUT SOYAK ANADOLU LİSESİ
Ümraniye
52 - PALMİYE EVLERİ
Ümraniye
53 - SAMANYOLU CADDESİ
Ümraniye
54 - SANCAKTEPE CAMİİ
Ümraniye
55 - KAYACAN SOKAK
Ümraniye
56 - ARMAĞANEVLER KURAN KURSU
Ümraniye
57 - HARMAN SOKAK
Ümraniye
58 - KADER SOKAK
Ümraniye
59 - SEREN SOKAK
Ümraniye
60 - EVTAŞ BLOKLARI
Ümraniye