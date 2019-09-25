11M otobüs durakları neler? İşte 11M otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11M otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11M hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11M geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11M OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

EVTAŞ BLOKLARI KALKIŞ

1 - EVTAŞ BLOKLARI

Ümraniye

2 - SEREN SOKAK

Ümraniye

3 - KADER SOKAK

Ümraniye

4 - HARMAN SOKAK

Ümraniye

5 - ARMAĞANEVLER KURAN KURSU

Ümraniye

6 - KAYACAN SOKAK

Ümraniye

7 - SANCAKTEPE CAMİ

Ümraniye

8 - SAMANYOLU CADDESİ

Ümraniye

9 - PALMİYE EVLERİ

Ümraniye

10 - ERKUT SOYAK ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

11 - MANOLYA EVLERİ

Ümraniye

12 - ŞELALE CADDESİ

Ümraniye

13 - ŞELALE EVLERİ

Ümraniye

14 - ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ

Ümraniye

15 - ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİ

Ümraniye

16 - ÜMRANİYE CUMHURİYET

Ümraniye

17 - 3107 SOKAK

Ataşehir

18 - ATAŞEHİR YOLU

Ataşehir

19 - 3004. CADDE

Ataşehir

20 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

21 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ

Ataşehir

22 - 3001 CADDE

Ataşehir

23 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

Ataşehir

24 - AŞIK VEYSEL MAH.

Ataşehir

25 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU

Ümraniye

26 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

27 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY

Ümraniye

28 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK

Ümraniye

29 - TALATPAŞA CD.

Ümraniye

30 - ÜMR.ANADOLU LİS.

Ümraniye

31 - ESENEVLER MUHTARLIK

Ümraniye

32 - NAMIK KEMAL LİSESİ

Ümraniye

33 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ

Ümraniye

34 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye

35 - NAMAZGAH SAPAĞI

Üsküdar

36 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

37 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

38 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

39 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

40 - KISIKLI

Üsküdar

41 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

42 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

43 - ALTUNİZADE

Üsküdar

44 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

45 - KURUÇEŞME

Üsküdar

46 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

47 - SETBAŞI

Üsküdar

48 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

49 - HORHOR

Üsküdar

50 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

51 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

52 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

53 - KIZ KULESİ

Üsküdar

54 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

55 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

56 - HAREM

Üsküdar

57 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

58 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ

1 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

2 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

3 - HAREM

Üsküdar

4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

6 - KIZ KULESİ

Üsküdar

7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

8 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

10 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

11 - SETBAŞI

Üsküdar

12 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

13 - KURUÇEŞME

Üsküdar

14 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

15 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

16 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

17 - ALTUNİZADE

Üsküdar

18 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

19 - KISIKLI

Üsküdar

20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

21 - BULGURLU

Üsküdar

22 - GAZİLER

Üsküdar

23 - BULGURLU METRO

Üsküdar

24 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

25 - NAMAZGAH SAPAĞI

Üsküdar

26 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye

27 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ

Ümraniye

28 - NAMIK KEMAL LİSESİ

Ümraniye

29 - ESENEVLER MUHTARLIK

Ümraniye

30 - ÜMR.ANADOLU LİS.

Ümraniye

31 - TALATPAŞA CD.

Ümraniye

32 - M.AKİF ERSOY KÜL.MRK

Ümraniye

33 - ŞEHİT LOKMAN OKTAY

Ümraniye

34 - PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

35 - 30 AĞUSTOS İLKOKULU

Ümraniye

36 - AŞIK VEYSEL MAH.

Ataşehir

37 - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

Ataşehir

38 - 3001 CADDE

Ataşehir

39 - HZ.HÜSEYİN CAMİİ

Ataşehir

40 - AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

41 - 3004. CADDE

Ataşehir

42 - ATAŞEHİR YOLU

Ataşehir

43 - HİSARKENT SİTESİ

Ataşehir

44 - 3107 SOKAK

Ataşehir

45 - ÜMRANİYE CUMHURİYET

Ümraniye

46 - ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİİ

Ümraniye

47 - ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ

Ümraniye

48 - ŞELALE EVLERİ

Ümraniye

49 - ŞELALE CADDESİ

Ümraniye

50 - MANOLYA EVLERİ

Ümraniye

51 - ERKUT SOYAK ANADOLU LİSESİ

Ümraniye

52 - PALMİYE EVLERİ

Ümraniye

53 - SAMANYOLU CADDESİ

Ümraniye

54 - SANCAKTEPE CAMİİ

Ümraniye

55 - KAYACAN SOKAK

Ümraniye

56 - ARMAĞANEVLER KURAN KURSU

Ümraniye

57 - HARMAN SOKAK

Ümraniye

58 - KADER SOKAK

Ümraniye

59 - SEREN SOKAK

Ümraniye

60 - EVTAŞ BLOKLARI

Ümraniye