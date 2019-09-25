11N otobüs durakları neler? İşte 11N otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11N otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11N hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11N geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11N OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ESENEVLER MAHALLESİ KALKIŞ

1 - ESENEVLER MAHALLESİ

Ümraniye

2 - DEVRAN SOKAK

Ümraniye

3 - ATMACA SOKAK

Ümraniye

4 - YUNUS EMRE CADDESİ

Ümraniye

5 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ

Ümraniye

6 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye

7 - NAMAZGAH SAPAĞI

Üsküdar

8 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

9 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

10 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

11 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

12 - KISIKLI

Üsküdar

13 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

14 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

15 - ALTUNİZADE

Üsküdar

16 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

17 - KURUÇEŞME

Üsküdar

18 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

19 - SETBAŞI

Üsküdar

20 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

21 - HORHOR

Üsküdar

22 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

23 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

24 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

25 - KIZ KULESİ

Üsküdar

26 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

27 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

28 - HAREM

Üsküdar

29 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

30 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ

1 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

2 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

3 - HAREM

Üsküdar

4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

6 - KIZ KULESİ

Üsküdar

7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

8 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

10 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

11 - SETBAŞI

Üsküdar

12 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

13 - KURUÇEŞME

Üsküdar

14 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

15 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

16 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

17 - ALTUNİZADE

Üsküdar

18 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

19 - KISIKLI

Üsküdar

20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

21 - BULGURLU

Üsküdar

22 - GAZİLER

Üsküdar

23 - BULGURLU METRO

Üsküdar

24 - BAĞLARİÇİ

Üsküdar

25 - NAMAZGAH SAPAĞI

Üsküdar

26 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye

27 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ

Ümraniye

28 - YUNUS EMRE CADDESİ

Ümraniye

29 - ATMACA SOKAK

Ümraniye

30 - DEVRAN SOKAK

Ümraniye

31 - ESENEVLER MAHALLESİ

Ümraniye