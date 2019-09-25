11N otobüs durakları neler? İşte 11N otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11N otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11N hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11N geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ESENEVLER MAHALLESİ KALKIŞ
1 - ESENEVLER MAHALLESİ
Ümraniye
2 - DEVRAN SOKAK
Ümraniye
3 - ATMACA SOKAK
Ümraniye
4 - YUNUS EMRE CADDESİ
Ümraniye
5 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ
Ümraniye
6 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye
7 - NAMAZGAH SAPAĞI
Üsküdar
8 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
9 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
10 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
11 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
12 - KISIKLI
Üsküdar
13 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
14 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
15 - ALTUNİZADE
Üsküdar
16 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
17 - KURUÇEŞME
Üsküdar
18 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
19 - SETBAŞI
Üsküdar
20 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
21 - HORHOR
Üsküdar
22 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
23 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
24 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
25 - KIZ KULESİ
Üsküdar
26 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
27 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
28 - HAREM
Üsküdar
29 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
30 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ
1 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
2 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
3 - HAREM
Üsküdar
4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
6 - KIZ KULESİ
Üsküdar
7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
8 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
10 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
11 - SETBAŞI
Üsküdar
12 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
13 - KURUÇEŞME
Üsküdar
14 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
15 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
16 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
17 - ALTUNİZADE
Üsküdar
18 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
19 - KISIKLI
Üsküdar
20 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
21 - BULGURLU
Üsküdar
22 - GAZİLER
Üsküdar
23 - BULGURLU METRO
Üsküdar
24 - BAĞLARİÇİ
Üsküdar
25 - NAMAZGAH SAPAĞI
Üsküdar
26 - TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye
27 - NAMIK KEMAL MAHALLESİ
Ümraniye
28 - YUNUS EMRE CADDESİ
Ümraniye
29 - ATMACA SOKAK
Ümraniye
30 - DEVRAN SOKAK
Ümraniye
31 - ESENEVLER MAHALLESİ
Ümraniye