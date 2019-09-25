11P otobüs durakları neler? İşte 11P otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11P otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11P hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11P geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11P OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SARIGAZİ GARAJI KALKIŞ

1 - SARIGAZİ GARAJI

Sancaktepe

2 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sancaktepe

3 - ORDU CADDESİ

Sancaktepe

4 - MİHRİCAN SOKAK

Sancaktepe

5 - TURGUT AYDIN İÖO

Sancaktepe

6 - GEDİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - EVPA

Sancaktepe

8 - ESENKENT MAHALLESİ

Ümraniye

9 - AŞIK MAHSUNİ ŞERİF CAD.

Ümraniye

10 - TAŞKARA

Ümraniye

11 - ESENKENT MAHALLE MUHTARLIĞI

Ümraniye

12 - TELETAŞ TESİSLERİ

Ümraniye

13 - KURTULUŞ CADDESİ

Ümraniye

14 - FABRİKALAR

Ümraniye

15 - SARIGÜL SOKAK

Ümraniye

16 - ESENŞEHİR SAPAĞI

Ümraniye

17 - ŞEHİT YILMAZ ERCAN İ.Ö.O

Ümraniye

18 - AKKAYA SOKAK

Ümraniye

19 - MOBİLYACILAR SİTESİ

Ümraniye

20 - KÜRKÇÜLER CADDESİ

Ümraniye

21 - DUDULLU SONDURAK

Ümraniye

22 - YUKARI DUDULLU

Ümraniye

23 - MODOKO

Ümraniye

24 - İ.M.E.S.

Ümraniye

25 - KEYAP

Ümraniye

26 - MODOKO GİRİŞİ

Ümraniye

27 - SANAYİ CADDESİ

Ümraniye

28 - SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU

Ümraniye

29 - ÇETİN CADDESİ

Ümraniye

30 - EROL SOKAK

Ümraniye

31 - TAVUKÇUYOLU CADDESİ

Ümraniye

32 - TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU

Ümraniye

33 - DOĞANEVLER CADDESİ

Ümraniye

34 - ALTINŞEHİR METRO

Ümraniye

35 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

36 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

37 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

38 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

39 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ

Ümraniye

40 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

41 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

42 - İŞKUR ÜMRANİYE

Ümraniye

43 - YAMANEVLER METRO

Ümraniye

44 - HALDUN ALAGAŞ

Ümraniye

45 - ÜMRANİYE

Ümraniye

46 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO

Ümraniye

47 - BAĞ SOKAK

Ümraniye

48 - MEVLANA PARKI

Ümraniye

49 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

50 - SANTRAL

Ümraniye

51 - NAMAZGAH

Üsküdar

52 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

53 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

54 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

55 - KISIKLI

Üsküdar

56 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

57 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

58 - ALTUNİZADE

Üsküdar

59 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

60 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

61 - PAZARBAŞI

Üsküdar

62 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

63 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

64 - KAPIAĞASI

Üsküdar

65 - ÇİÇEKÇİ

Üsküdar

66 - TIBBİYE CADDESİ

Üsküdar

67 - PAŞAKAPISI

Üsküdar

68 - DOĞANCILAR

Üsküdar

69 - HALK CAD.

Üsküdar

70 - AHMEDİYE

Üsküdar

71 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

72 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

73 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

74 - KIZ KULESİ

Üsküdar

75 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

76 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

77 - HAREM

Üsküdar

78 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

79 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ

1 - HAREM PERONLAR 2

Üsküdar

2 - HAREM SONDURAK

Üsküdar

3 - HAREM

Üsküdar

4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU

Üsküdar

5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK

Üsküdar

6 - KIZ KULESİ

Üsküdar

7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ

Üsküdar

8 - ŞEMSİPAŞA

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

10 - AHMEDİYE

Üsküdar

11 - HALK CAD.

Üsküdar

12 - DOĞANCILAR

Üsküdar

13 - PAŞAKAPISI

Üsküdar

14 - KAPIAĞASI

Üsküdar

15 - KAPIAĞASI

Üsküdar

16 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

17 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

18 - PAZARBAŞI

Üsküdar

19 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

20 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

21 - ALTUNİZADE

Üsküdar

22 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

23 - KISIKLI

Üsküdar

24 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

25 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

26 - FİDANLIK

Üsküdar

27 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

28 - NAMAZGAH

Üsküdar

29 - SANTRAL

Ümraniye

30 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Ümraniye

31 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI

Ümraniye

32 - ÜMRANİYE

Ümraniye

33 - ÜMRANİYE SON DURAK

Ümraniye

34 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ

Ümraniye

35 - ATAKENT

Ümraniye

36 - MİTHATPAŞA CADDESİ

Ümraniye

37 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

38 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

39 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

40 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

41 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

42 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

43 - DOĞANEVLER CADDESİ

Ümraniye

44 - TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU

Ümraniye

45 - TAVUKÇUYOLU CADDESİ

Ümraniye

46 - ÜMRANİYE SGK.

Ümraniye

47 - EROL SOKAK

Ümraniye

48 - ÇETİN CADDESİ

Ümraniye

49 - SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU

Ümraniye

50 - SANAYİ CADDESİ

Ümraniye

51 - TAVUKÇUYOLU ÇIKIŞI

Ümraniye

52 - İ.M.E.S.

Ümraniye

53 - MODOKO

Ümraniye

54 - YUKARI DUDULLU

Ümraniye

55 - KÜRKÇÜLER CADDESİ

Ümraniye

56 - MOBİLYACILAR SİTESİ

Ümraniye

57 - AKKAYA SOKAK

Ümraniye

58 - ŞEHİT YILMAZ ERCAN İ.Ö.O

Ümraniye

59 - ESENŞEHİR SAPAĞI

Ümraniye

60 - FABRİKALAR

Ümraniye

61 - KURTULUŞ CADDESİ

Ümraniye

62 - TELETAŞ TESİSLERİ

Ümraniye

63 - ESENKENT MAHALLE MUHTARLIĞI

Ümraniye

64 - TAŞKARA

Ümraniye

65 - AŞIK MAHSUNİ ŞERİF CAD.

Ümraniye

66 - ESENKENT MAHALLESİ

Ümraniye

67 - EVPA

Sancaktepe

68 - GEDİZ SOKAK

Sancaktepe

69 - TURGUT AYDIN İ.Ö.O

Sancaktepe

70 - MİHRİCAN SOKAK

Sancaktepe

71 - ORDU CADDESİ

Sancaktepe

72 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sancaktepe

73 - SARIGAZİ GARAJI

Sancaktepe