11P otobüs durakları neler? İşte 11P otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11P otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11P hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11P geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SARIGAZİ GARAJI KALKIŞ
1 - SARIGAZİ GARAJI
Sancaktepe
2 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sancaktepe
3 - ORDU CADDESİ
Sancaktepe
4 - MİHRİCAN SOKAK
Sancaktepe
5 - TURGUT AYDIN İÖO
Sancaktepe
6 - GEDİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - EVPA
Sancaktepe
8 - ESENKENT MAHALLESİ
Ümraniye
9 - AŞIK MAHSUNİ ŞERİF CAD.
Ümraniye
10 - TAŞKARA
Ümraniye
11 - ESENKENT MAHALLE MUHTARLIĞI
Ümraniye
12 - TELETAŞ TESİSLERİ
Ümraniye
13 - KURTULUŞ CADDESİ
Ümraniye
14 - FABRİKALAR
Ümraniye
15 - SARIGÜL SOKAK
Ümraniye
16 - ESENŞEHİR SAPAĞI
Ümraniye
17 - ŞEHİT YILMAZ ERCAN İ.Ö.O
Ümraniye
18 - AKKAYA SOKAK
Ümraniye
19 - MOBİLYACILAR SİTESİ
Ümraniye
20 - KÜRKÇÜLER CADDESİ
Ümraniye
21 - DUDULLU SONDURAK
Ümraniye
22 - YUKARI DUDULLU
Ümraniye
23 - MODOKO
Ümraniye
24 - İ.M.E.S.
Ümraniye
25 - KEYAP
Ümraniye
26 - MODOKO GİRİŞİ
Ümraniye
27 - SANAYİ CADDESİ
Ümraniye
28 - SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU
Ümraniye
29 - ÇETİN CADDESİ
Ümraniye
30 - EROL SOKAK
Ümraniye
31 - TAVUKÇUYOLU CADDESİ
Ümraniye
32 - TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU
Ümraniye
33 - DOĞANEVLER CADDESİ
Ümraniye
34 - ALTINŞEHİR METRO
Ümraniye
35 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
36 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
37 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
38 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
39 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ
Ümraniye
40 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
41 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
42 - İŞKUR ÜMRANİYE
Ümraniye
43 - YAMANEVLER METRO
Ümraniye
44 - HALDUN ALAGAŞ
Ümraniye
45 - ÜMRANİYE
Ümraniye
46 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO
Ümraniye
47 - BAĞ SOKAK
Ümraniye
48 - MEVLANA PARKI
Ümraniye
49 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
50 - SANTRAL
Ümraniye
51 - NAMAZGAH
Üsküdar
52 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
53 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
54 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
55 - KISIKLI
Üsküdar
56 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
57 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
58 - ALTUNİZADE
Üsküdar
59 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
60 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
61 - PAZARBAŞI
Üsküdar
62 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
63 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
64 - KAPIAĞASI
Üsküdar
65 - ÇİÇEKÇİ
Üsküdar
66 - TIBBİYE CADDESİ
Üsküdar
67 - PAŞAKAPISI
Üsküdar
68 - DOĞANCILAR
Üsküdar
69 - HALK CAD.
Üsküdar
70 - AHMEDİYE
Üsküdar
71 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
72 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
73 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
74 - KIZ KULESİ
Üsküdar
75 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
76 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
77 - HAREM
Üsküdar
78 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
79 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ
1 - HAREM PERONLAR 2
Üsküdar
2 - HAREM SONDURAK
Üsküdar
3 - HAREM
Üsküdar
4 - ÜSKÜDAR SAHİL YOLU
Üsküdar
5 - İHSANİYE İSKELE SOKAK
Üsküdar
6 - KIZ KULESİ
Üsküdar
7 - ŞEMSİPAŞA ASKERİ SOSYAL TESİSLERİ
Üsküdar
8 - ŞEMSİPAŞA
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
10 - AHMEDİYE
Üsküdar
11 - HALK CAD.
Üsküdar
12 - DOĞANCILAR
Üsküdar
13 - PAŞAKAPISI
Üsküdar
14 - KAPIAĞASI
Üsküdar
15 - KAPIAĞASI
Üsküdar
16 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
17 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
18 - PAZARBAŞI
Üsküdar
19 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
20 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
21 - ALTUNİZADE
Üsküdar
22 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
23 - KISIKLI
Üsküdar
24 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
25 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
26 - FİDANLIK
Üsküdar
27 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
28 - NAMAZGAH
Üsküdar
29 - SANTRAL
Ümraniye
30 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Ümraniye
31 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI
Ümraniye
32 - ÜMRANİYE
Ümraniye
33 - ÜMRANİYE SON DURAK
Ümraniye
34 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ
Ümraniye
35 - ATAKENT
Ümraniye
36 - MİTHATPAŞA CADDESİ
Ümraniye
37 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
38 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
39 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
40 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
41 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
42 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
43 - DOĞANEVLER CADDESİ
Ümraniye
44 - TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU
Ümraniye
45 - TAVUKÇUYOLU CADDESİ
Ümraniye
46 - ÜMRANİYE SGK.
Ümraniye
47 - EROL SOKAK
Ümraniye
48 - ÇETİN CADDESİ
Ümraniye
49 - SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU
Ümraniye
50 - SANAYİ CADDESİ
Ümraniye
51 - TAVUKÇUYOLU ÇIKIŞI
Ümraniye
52 - İ.M.E.S.
Ümraniye
53 - MODOKO
Ümraniye
54 - YUKARI DUDULLU
Ümraniye
55 - KÜRKÇÜLER CADDESİ
Ümraniye
56 - MOBİLYACILAR SİTESİ
Ümraniye
57 - AKKAYA SOKAK
Ümraniye
58 - ŞEHİT YILMAZ ERCAN İ.Ö.O
Ümraniye
59 - ESENŞEHİR SAPAĞI
Ümraniye
60 - FABRİKALAR
Ümraniye
61 - KURTULUŞ CADDESİ
Ümraniye
62 - TELETAŞ TESİSLERİ
Ümraniye
63 - ESENKENT MAHALLE MUHTARLIĞI
Ümraniye
64 - TAŞKARA
Ümraniye
65 - AŞIK MAHSUNİ ŞERİF CAD.
Ümraniye
66 - ESENKENT MAHALLESİ
Ümraniye
67 - EVPA
Sancaktepe
68 - GEDİZ SOKAK
Sancaktepe
69 - TURGUT AYDIN İ.Ö.O
Sancaktepe
70 - MİHRİCAN SOKAK
Sancaktepe
71 - ORDU CADDESİ
Sancaktepe
72 - SANCAKTEPE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sancaktepe
73 - SARIGAZİ GARAJI
Sancaktepe