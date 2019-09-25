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neler? İşte 12 otobüs hattı geçtiği güzergah

, İstanbul'da yaşayan ve bu hattı kullamak durumunda kalan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, oldukça uzun bir hat olan 12, birçok duraktan geçiyor. Durum böyle olunca, 12 hattının geçtiği güzergah hakkında da güncel bilgilere erişmek oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere, tarafından 12 otobüs duraklarında da zaman zaman, çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik yapılabiliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden İETT detayı ile 12 otobüsünün geçtiği duraklar hakkında bilgi sahibi olabilir, geçtiği güzergah hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:57
12 otobüs durakları neler? İşte 12 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 12 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 12 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 12 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

12 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
5 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
6 - KARACAAHMET
Üsküdar
7 - ÇİÇEKÇİ
Üsküdar
8 - TIBBİYE CADDESİ
Üsküdar
9 - PAŞAKAPISI
Üsküdar
10 - DOĞANCILAR
Üsküdar
11 - HALK CAD.
Üsküdar
12 - AHMEDİYE
Üsküdar
13 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar

ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ

1 - ÜSKÜDAR MARMARAY
Üsküdar
2 - AHMEDİYE
Üsküdar
3 - HALK CAD.
Üsküdar
4 - DOĞANCILAR
Üsküdar
5 - PAŞAKAPISI
Üsküdar
6 - TIBBİYE CADDESİ
Üsküdar
7 - ÇİÇEKÇİ
Üsküdar
8 - SELİMİYE
Üsküdar
9 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
10 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
11 - KADIKÖY
Kadıköy

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12 otobüs durakları neler? İşte 12 otobüs hattı geçtiği güzergah
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