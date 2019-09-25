12 otobüs durakları neler? İşte 12 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 12 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 12 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 12 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

12 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

5 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

6 - KARACAAHMET

Üsküdar

7 - ÇİÇEKÇİ

Üsküdar

8 - TIBBİYE CADDESİ

Üsküdar

9 - PAŞAKAPISI

Üsküdar

10 - DOĞANCILAR

Üsküdar

11 - HALK CAD.

Üsküdar

12 - AHMEDİYE

Üsküdar

13 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ

1 - ÜSKÜDAR MARMARAY

Üsküdar

2 - AHMEDİYE

Üsküdar

3 - HALK CAD.

Üsküdar

4 - DOĞANCILAR

Üsküdar

5 - PAŞAKAPISI

Üsküdar

6 - TIBBİYE CADDESİ

Üsküdar

7 - ÇİÇEKÇİ

Üsküdar

8 - SELİMİYE

Üsküdar

9 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

10 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

11 - KADIKÖY

Kadıköy