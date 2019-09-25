121B otobüs durakları neler? İşte 121B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 121B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 121B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 121B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

121B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KAVACIK AKTARMA KALKIŞ

1 - KAVACIK AKTARMA

Beykoz

2 - YENİ RİVA YOLU

Beykoz

3 - FABRİKALAR

Şişli

4 - LEVENT

Şişli

5 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

6 - ESENTEPE

Şişli

7 - ALİ SAMİYEN

Şişli

8 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

MECİDİYEKÖY VİYADÜK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

2 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

3 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

4 - LEVENT

Beşiktaş

5 - FABRİKALAR

Beşiktaş

6 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

7 - KAVACIK SAPAĞI

Beykoz

8 - SEDİR SOKAK

Beykoz

9 - KAVACIK AKTARMA

Beykoz