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neler? İşte 121B otobüs hattı geçtiği güzergah

, İstanbul'da yaşayan ve bu hattı kullamak durumunda kalan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, oldukça uzun bir hat olan 121B, birçok duraktan geçiyor. Durum böyle olunca, 121B hattının geçtiği güzergah hakkında da güncel bilgilere erişmek oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere, tarafından 121B otobüs duraklarında da zaman zaman, çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik yapılabiliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden İETT detayı ile 121B otobüsünün hakkında bilgi sahibi olabilir, geçtiği güzergah hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:34
121B otobüs durakları neler? İşte 121B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 121B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 121B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 121B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

121B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KAVACIK AKTARMA KALKIŞ

1 - KAVACIK AKTARMA
Beykoz
2 - YENİ RİVA YOLU
Beykoz
3 - FABRİKALAR
Şişli
4 - LEVENT
Şişli
5 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
6 - ESENTEPE
Şişli
7 - ALİ SAMİYEN
Şişli
8 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli

MECİDİYEKÖY VİYADÜK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
2 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
3 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
4 - LEVENT
Beşiktaş
5 - FABRİKALAR
Beşiktaş
6 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
7 - KAVACIK SAPAĞI
Beykoz
8 - SEDİR SOKAK
Beykoz
9 - KAVACIK AKTARMA
Beykoz

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121B otobüs durakları neler? İşte 121B otobüs hattı geçtiği güzergah
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