13 otobüs durakları neler? İşte 13 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 13 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 13 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 13 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

13 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

BATI ATAŞEHİR KALKIŞ

1 - BATI ATAŞEHİR

Ataşehir

2 - CUMHURİYET PARKI

Ataşehir

3 - MİMAR SİNAN CAMİİ

Ataşehir

4 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ

Ataşehir

5 - ATAŞEHİR PLAZALAR

Ataşehir

6 - ATAŞEHİR

Ataşehir

7 - ATAŞEHİR SİTELER

Ataşehir

8 - SİNPAŞ KORU KONUTLARI

Ataşehir

9 - ADIGÜZEL ORTAOKULU

Ataşehir

10 - PINAR SİTESİ

Ataşehir

11 - YENİŞEHİR MUHTARLIK

Ataşehir

12 - DUDULLU TERMİNALİ

Ümraniye

13 - ATAŞEHİR İGDAŞ

Ümraniye

14 - ERYILDIZ

Ümraniye

15 - ESENLİ SOKAK

Ümraniye

16 - ŞENOL GÜNEŞ BULVARI

Ümraniye

17 - DİNÇ SOKAK

Ümraniye

18 - ÇAMLIK MAHALLESİ

Ümraniye

19 - ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

20 - ŞEHİT EMRE ANŞİN

Ümraniye

21 - İKBAL CADDESİ

Ümraniye

22 - ŞEHİT MAHMUT COŞKUNSU

Ümraniye

23 - SEVGİ PARKI

Ümraniye

24 - ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ

Ümraniye

25 - ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

26 - TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI

Ümraniye

27 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ

Ümraniye

28 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

29 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

30 - İŞKUR ÜMRANİYE

Ümraniye

31 - YAMANEVLER METRO

Ümraniye

32 - HALDUN ALAGAŞ

Ümraniye

33 - ÜMRANİYE

Ümraniye

34 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO

Ümraniye

35 - BAĞ SOKAK

Ümraniye

36 - MEVLANA PARKI

Ümraniye

37 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

38 - SANTRAL

Ümraniye

39 - NAMAZGAH

Üsküdar

40 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

41 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

42 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

43 - KISIKLI

Üsküdar

44 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

45 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

46 - ALTUNİZADE

Üsküdar

47 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

48 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

49 - PAZARBAŞI

Üsküdar

50 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

51 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

52 - KAPIAĞASI

Üsküdar

53 - SELİMİYE

Üsküdar

54 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

55 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

56 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

5 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

6 - KARACAAHMET

Üsküdar

7 - KAPIAĞASI

Üsküdar

8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

10 - PAZARBAŞI

Üsküdar

11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

12 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

13 - ALTUNİZADE

Üsküdar

14 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

15 - KISIKLI

Üsküdar

16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

17 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

18 - FİDANLIK

Üsküdar

19 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

20 - NAMAZGAH

Üsküdar

21 - SANTRAL

Ümraniye

22 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Ümraniye

23 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI

Ümraniye

24 - ÜMRANİYE

Ümraniye

25 - ÜMRANİYE SON DURAK

Ümraniye

26 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ

Ümraniye

27 - ATAKENT

Ümraniye

28 - MİTHATPAŞA CADDESİ

Ümraniye

29 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

31 - ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

32 - AĞAOĞLU SOKAK

Ümraniye

33 - FATİH İLKOKULU

Ümraniye

34 - ÜMRANİYE İTFAİYE

Ümraniye

35 - SEVGİ PARKI

Ümraniye

36 - ŞEHİT MAHMUT COŞKUNSU

Ümraniye

37 - İKBAL CADDESİ

Ümraniye

38 - ŞEHİT EMRE ANŞİN

Ümraniye

39 - ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

40 - ÇAMLIK MAHALLESİ

Ümraniye

41 - BOTANİK BAHÇE

Ümraniye

42 - ŞENOL GÜNEŞ BULVARI

Ümraniye

43 - ESENLİ SOKAK

Ümraniye

44 - VİYANA SOKAK

Ataşehir

45 - ÖZGÜR SOKAK

Ataşehir

46 - DUMANLI SOKAK

Ataşehir

47 - DUDULLU TERMİNALİ

Ataşehir

48 - YENİŞEHİR MUHTARLIK

Ataşehir

49 - PINAR SİTESİ

Ataşehir

50 - ADIGÜZEL ORTAOKULU

Ataşehir

51 - SİNPAŞ KORU KONUTLARI

Ataşehir

52 - ATAŞEHİR SİTELER

Ataşehir

53 - ATAŞEHİR

Ataşehir

54 - ATAŞEHİR PLAZALAR

Ataşehir

55 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ

Ataşehir

56 - ATAŞEHİR BULVARI

Ataşehir

57 - MİMAR SİNAN CAMİİ

Ataşehir

58 - CUMHURİYET PARKI

Ataşehir

59 - ATAŞEHİR EMNİYET

Ataşehir

60 - MENEKŞE SOKAK

Ataşehir

61 - ARDIÇ SOKAK

Ataşehir

62 - ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Ataşehir

63 - BATI ATAŞEHİR

Ataşehir