13 otobüs durakları neler? İşte 13 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 13 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 13 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 13 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
BATI ATAŞEHİR KALKIŞ
1 - BATI ATAŞEHİR
Ataşehir
2 - CUMHURİYET PARKI
Ataşehir
3 - MİMAR SİNAN CAMİİ
Ataşehir
4 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ
Ataşehir
5 - ATAŞEHİR PLAZALAR
Ataşehir
6 - ATAŞEHİR
Ataşehir
7 - ATAŞEHİR SİTELER
Ataşehir
8 - SİNPAŞ KORU KONUTLARI
Ataşehir
9 - ADIGÜZEL ORTAOKULU
Ataşehir
10 - PINAR SİTESİ
Ataşehir
11 - YENİŞEHİR MUHTARLIK
Ataşehir
12 - DUDULLU TERMİNALİ
Ümraniye
13 - ATAŞEHİR İGDAŞ
Ümraniye
14 - ERYILDIZ
Ümraniye
15 - ESENLİ SOKAK
Ümraniye
16 - ŞENOL GÜNEŞ BULVARI
Ümraniye
17 - DİNÇ SOKAK
Ümraniye
18 - ÇAMLIK MAHALLESİ
Ümraniye
19 - ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
20 - ŞEHİT EMRE ANŞİN
Ümraniye
21 - İKBAL CADDESİ
Ümraniye
22 - ŞEHİT MAHMUT COŞKUNSU
Ümraniye
23 - SEVGİ PARKI
Ümraniye
24 - ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ
Ümraniye
25 - ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
26 - TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI
Ümraniye
27 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ
Ümraniye
28 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
29 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
30 - İŞKUR ÜMRANİYE
Ümraniye
31 - YAMANEVLER METRO
Ümraniye
32 - HALDUN ALAGAŞ
Ümraniye
33 - ÜMRANİYE
Ümraniye
34 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO
Ümraniye
35 - BAĞ SOKAK
Ümraniye
36 - MEVLANA PARKI
Ümraniye
37 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
38 - SANTRAL
Ümraniye
39 - NAMAZGAH
Üsküdar
40 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
41 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
42 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
43 - KISIKLI
Üsküdar
44 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
45 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
46 - ALTUNİZADE
Üsküdar
47 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
48 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
49 - PAZARBAŞI
Üsküdar
50 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
51 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
52 - KAPIAĞASI
Üsküdar
53 - SELİMİYE
Üsküdar
54 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
55 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
56 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
5 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
6 - KARACAAHMET
Üsküdar
7 - KAPIAĞASI
Üsküdar
8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
10 - PAZARBAŞI
Üsküdar
11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
12 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
13 - ALTUNİZADE
Üsküdar
14 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
15 - KISIKLI
Üsküdar
16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
17 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
18 - FİDANLIK
Üsküdar
19 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
20 - NAMAZGAH
Üsküdar
21 - SANTRAL
Ümraniye
22 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Ümraniye
23 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI
Ümraniye
24 - ÜMRANİYE
Ümraniye
25 - ÜMRANİYE SON DURAK
Ümraniye
26 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ
Ümraniye
27 - ATAKENT
Ümraniye
28 - MİTHATPAŞA CADDESİ
Ümraniye
29 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
31 - ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
32 - AĞAOĞLU SOKAK
Ümraniye
33 - FATİH İLKOKULU
Ümraniye
34 - ÜMRANİYE İTFAİYE
Ümraniye
35 - SEVGİ PARKI
Ümraniye
36 - ŞEHİT MAHMUT COŞKUNSU
Ümraniye
37 - İKBAL CADDESİ
Ümraniye
38 - ŞEHİT EMRE ANŞİN
Ümraniye
39 - ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
40 - ÇAMLIK MAHALLESİ
Ümraniye
41 - BOTANİK BAHÇE
Ümraniye
42 - ŞENOL GÜNEŞ BULVARI
Ümraniye
43 - ESENLİ SOKAK
Ümraniye
44 - VİYANA SOKAK
Ataşehir
45 - ÖZGÜR SOKAK
Ataşehir
46 - DUMANLI SOKAK
Ataşehir
47 - DUDULLU TERMİNALİ
Ataşehir
48 - YENİŞEHİR MUHTARLIK
Ataşehir
49 - PINAR SİTESİ
Ataşehir
50 - ADIGÜZEL ORTAOKULU
Ataşehir
51 - SİNPAŞ KORU KONUTLARI
Ataşehir
52 - ATAŞEHİR SİTELER
Ataşehir
53 - ATAŞEHİR
Ataşehir
54 - ATAŞEHİR PLAZALAR
Ataşehir
55 - ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ
Ataşehir
56 - ATAŞEHİR BULVARI
Ataşehir
57 - MİMAR SİNAN CAMİİ
Ataşehir
58 - CUMHURİYET PARKI
Ataşehir
59 - ATAŞEHİR EMNİYET
Ataşehir
60 - MENEKŞE SOKAK
Ataşehir
61 - ARDIÇ SOKAK
Ataşehir
62 - ATAŞEHİR BELEDİYESİ
Ataşehir
63 - BATI ATAŞEHİR
Ataşehir