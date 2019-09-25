14 otobüs durakları neler? İşte 14 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 14 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

14 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ

1 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe

2 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

3 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

4 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

5 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

6 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

7 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ

Sancaktepe

10 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

11 - ABİTLER

Sancaktepe

12 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

14 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

15 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

16 - ÇAMLIKTEPE

Sancaktepe

17 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

18 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

19 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

22 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

23 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

24 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

25 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

26 - ÇAMLIK

Çekmeköy

27 - MADENLER

Çekmeköy

28 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

29 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU

Ümraniye

30 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI

Ümraniye

31 - DUDULLU

Ümraniye

32 - OSMANGAZİ

Ümraniye

33 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ

Ümraniye

34 - ÇAYIRÖNÜ

Ümraniye

35 - IHLAMUR EVLERİ

Ümraniye

36 - ALTINŞEHİR

Ümraniye

37 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

38 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

39 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

40 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

41 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ

Ümraniye

42 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

43 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

44 - İŞKUR ÜMRANİYE

Ümraniye

45 - YAMANEVLER METRO

Ümraniye

46 - HALDUN ALAGAŞ

Ümraniye

47 - ÜMRANİYE

Ümraniye

48 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO

Ümraniye

49 - BAĞ SOKAK

Ümraniye

50 - MEVLANA PARKI

Ümraniye

51 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ

Ümraniye

52 - SANTRAL

Ümraniye

53 - NAMAZGAH

Üsküdar

54 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

55 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

56 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

57 - KISIKLI

Üsküdar

58 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

59 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

60 - ALTUNİZADE

Üsküdar

61 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

62 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

63 - PAZARBAŞI

Üsküdar

64 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

65 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

66 - KAPIAĞASI

Üsküdar

67 - SELİMİYE

Üsküdar

68 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

69 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

70 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

5 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

6 - KARACAAHMET

Üsküdar

7 - KAPIAĞASI

Üsküdar

8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

10 - PAZARBAŞI

Üsküdar

11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

12 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

13 - ALTUNİZADE

Üsküdar

14 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

15 - KISIKLI

Üsküdar

16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

17 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

18 - FİDANLIK

Üsküdar

19 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

20 - NAMAZGAH

Üsküdar

21 - SANTRAL

Ümraniye

22 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Ümraniye

23 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI

Ümraniye

24 - ÜMRANİYE

Ümraniye

25 - ÜMRANİYE SON DURAK

Ümraniye

26 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ

Ümraniye

27 - ATAKENT

Ümraniye

28 - MİTHATPAŞA CADDESİ

Ümraniye

29 - ÜMRANİYE İSKİ

Ümraniye

30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ

Ümraniye

31 - TEPE ÜSTÜ

Ümraniye

32 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI

Ümraniye

33 - IHLAMURKUYU

Ümraniye

34 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ

Ümraniye

35 - ALTINŞEHİR

Ümraniye

36 - IHLAMUR EVLERİ

Ümraniye

37 - ÇAYIRÖNÜ

Ümraniye

38 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ

Ümraniye

39 - OSMANGAZİ

Ümraniye

40 - DUDULLU

Ümraniye

41 - NECİP FAZIL KISAKÜREK

Ümraniye

42 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI

Ümraniye

43 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU

Ümraniye

44 - KEMERDERE

Ümraniye

45 - NECİP FAZIL METRO

Ümraniye

46 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Ümraniye

47 - MADENLER

Ümraniye

48 - ÇAMLIK

Sancaktepe

49 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

50 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

51 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

52 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

53 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ

Sancaktepe

54 - SARIGAZİ PAZAR YERİ

Sancaktepe

55 - EBRU SOKAK

Sancaktepe

56 - UFUK CADDESİ

Sancaktepe

57 - İHSAN SOKAK

Sancaktepe

58 - ÇAMLIK TEPE

Sancaktepe

59 - MERVE MAHALLESİ

Sancaktepe

60 - UMUT SOKAK

Sancaktepe

61 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ

Sancaktepe

62 - DOLUNAY SOKAK

Sancaktepe

63 - ABİTLER

Sancaktepe

64 - GAMZE SOKAK

Sancaktepe

65 - YUNUS EMRE MAH.

Sancaktepe

66 - VEYSEL KARANİ CADDESİ

Sancaktepe

67 - KARAPINAR SOKAK

Sancaktepe

68 - FİLİZ SOKAK

Sancaktepe

69 - OTLUKBELİ CADDESİ

Sancaktepe

70 - ADAY SOKAK

Sancaktepe

71 - SEÇKİN SOKAK

Sancaktepe

72 - MERVE CADDESİ

Sancaktepe

73 - YENİDOĞAN PERONLAR

Sancaktepe