14 otobüs durakları neler? İşte 14 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 14 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ
1 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe
2 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
3 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
4 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
5 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
6 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
7 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
8 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
9 - YUNUS EMRE MAHALLESİ
Sancaktepe
10 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
11 - ABİTLER
Sancaktepe
12 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
13 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
14 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
15 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
16 - ÇAMLIKTEPE
Sancaktepe
17 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
18 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
19 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
20 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
21 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
22 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
23 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
24 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
25 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
26 - ÇAMLIK
Çekmeköy
27 - MADENLER
Çekmeköy
28 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
29 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU
Ümraniye
30 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI
Ümraniye
31 - DUDULLU
Ümraniye
32 - OSMANGAZİ
Ümraniye
33 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ
Ümraniye
34 - ÇAYIRÖNÜ
Ümraniye
35 - IHLAMUR EVLERİ
Ümraniye
36 - ALTINŞEHİR
Ümraniye
37 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
38 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
39 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
40 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
41 - ÜMR. ENGELLİLER MERKEZİ
Ümraniye
42 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
43 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
44 - İŞKUR ÜMRANİYE
Ümraniye
45 - YAMANEVLER METRO
Ümraniye
46 - HALDUN ALAGAŞ
Ümraniye
47 - ÜMRANİYE
Ümraniye
48 - ÜMRANİYE ÇARŞI METRO
Ümraniye
49 - BAĞ SOKAK
Ümraniye
50 - MEVLANA PARKI
Ümraniye
51 - ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ
Ümraniye
52 - SANTRAL
Ümraniye
53 - NAMAZGAH
Üsküdar
54 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
55 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
56 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
57 - KISIKLI
Üsküdar
58 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
59 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
60 - ALTUNİZADE
Üsküdar
61 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
62 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
63 - PAZARBAŞI
Üsküdar
64 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
65 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
66 - KAPIAĞASI
Üsküdar
67 - SELİMİYE
Üsküdar
68 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
69 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
70 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
5 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
6 - KARACAAHMET
Üsküdar
7 - KAPIAĞASI
Üsküdar
8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
10 - PAZARBAŞI
Üsküdar
11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
12 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
13 - ALTUNİZADE
Üsküdar
14 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
15 - KISIKLI
Üsküdar
16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
17 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
18 - FİDANLIK
Üsküdar
19 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
20 - NAMAZGAH
Üsküdar
21 - SANTRAL
Ümraniye
22 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Ümraniye
23 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI
Ümraniye
24 - ÜMRANİYE
Ümraniye
25 - ÜMRANİYE SON DURAK
Ümraniye
26 - 75.YIL CUMHURİYET TİCARET LİSESİ
Ümraniye
27 - ATAKENT
Ümraniye
28 - MİTHATPAŞA CADDESİ
Ümraniye
29 - ÜMRANİYE İSKİ
Ümraniye
30 - ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
Ümraniye
31 - TEPE ÜSTÜ
Ümraniye
32 - YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
Ümraniye
33 - IHLAMURKUYU
Ümraniye
34 - CEMİL MERİÇ MAHALLESİ
Ümraniye
35 - ALTINŞEHİR
Ümraniye
36 - IHLAMUR EVLERİ
Ümraniye
37 - ÇAYIRÖNÜ
Ümraniye
38 - ÜMRANİYE İMAM HATİP LİSESİ
Ümraniye
39 - OSMANGAZİ
Ümraniye
40 - DUDULLU
Ümraniye
41 - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Ümraniye
42 - ÇEKMEKÖY SAPAĞI
Ümraniye
43 - MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU
Ümraniye
44 - KEMERDERE
Ümraniye
45 - NECİP FAZIL METRO
Ümraniye
46 - KEMERDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Ümraniye
47 - MADENLER
Ümraniye
48 - ÇAMLIK
Sancaktepe
49 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
50 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
51 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
52 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
53 - SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ
Sancaktepe
54 - SARIGAZİ PAZAR YERİ
Sancaktepe
55 - EBRU SOKAK
Sancaktepe
56 - UFUK CADDESİ
Sancaktepe
57 - İHSAN SOKAK
Sancaktepe
58 - ÇAMLIK TEPE
Sancaktepe
59 - MERVE MAHALLESİ
Sancaktepe
60 - UMUT SOKAK
Sancaktepe
61 - YENİDOĞAN MERKEZ CAMİİ
Sancaktepe
62 - DOLUNAY SOKAK
Sancaktepe
63 - ABİTLER
Sancaktepe
64 - GAMZE SOKAK
Sancaktepe
65 - YUNUS EMRE MAH.
Sancaktepe
66 - VEYSEL KARANİ CADDESİ
Sancaktepe
67 - KARAPINAR SOKAK
Sancaktepe
68 - FİLİZ SOKAK
Sancaktepe
69 - OTLUKBELİ CADDESİ
Sancaktepe
70 - ADAY SOKAK
Sancaktepe
71 - SEÇKİN SOKAK
Sancaktepe
72 - MERVE CADDESİ
Sancaktepe
73 - YENİDOĞAN PERONLAR
Sancaktepe