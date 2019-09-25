142B otobüs durakları neler? İşte 142B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 142B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 142B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 142B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

142B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

HALKALI PARK KALKIŞ

1 - HALKALI PARK

Küçükçekmece

2 - HALKALI POLİS MERKEZİ

Küçükçekmece

3 - AVRUPA KONUTLARI 3

Küçükçekmece

4 - M.AKİF ERSOY HASTANE

Küçükçekmece

5 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN

Küçükçekmece

6 - YENİDOĞAN

Küçükçekmece

7 - 4. CADDE

Küçükçekmece

8 - MENEKŞE SİTESİ

Küçükçekmece

9 - KÖPRÜ DURAĞI

Küçükçekmece

10 - EGE YAKASI

Küçükçekmece

11 - TED KOLEJİ

Küçükçekmece

12 - K.S.S.ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİ

Küçükçekmece

13 - GÜNEY YANYOL

Küçükçekmece

14 - BAYRAMTEPE ÜST GEÇİT

Başakşehir

15 - ŞEHİT HAKKI ARAS

Başakşehir

16 - TAHTAKALE YOLU

Avcılar

17 - ÇEŞME

Avcılar

18 - FIRIN

Avcılar

19 - NECDET SEMKER İ.Ö.O

Avcılar

20 - TAHTAKALE

Avcılar

21 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ

Avcılar

22 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

23 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ

Avcılar

24 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

25 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

26 - BİZİMEVLER 1

Avcılar

27 - FIRAT CADDESİ

Başakşehir

28 - ÇORUH SOKAK

Başakşehir

29 - ISPARTAKULE

Başakşehir

30 - GÖLYAKA

Başakşehir

31 - KARŞIYAKA

Başakşehir

32 - ALAÇAYIR

Başakşehir

33 - GÖLET

Başakşehir

34 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

35 - GÜL

Başakşehir

36 - KIZLI HAVUZ

Başakşehir

37 - FUNDA

Başakşehir

38 - BATI KAPISI

Başakşehir

39 - KUZEY BATI KAPISI

Başakşehir

40 - YEŞİLTEPE

Başakşehir

41 - ESENKENT

Esenyurt

42 - TALATPAŞA CADDESİ

Esenyurt

43 - ESENKENT CAMİİ

Esenyurt

44 - ESENKENT GİRİŞ

Esenyurt

45 - ARDIÇLIEVLER

Esenyurt

46 - FABRİKALAR

Esenyurt

47 - ÖRNEK MAHALLESİ

Esenyurt

48 - KİPTAŞ ESENYURT

Esenyurt

49 - SAĞLIK OCAĞI

Esenyurt

50 - DOĞAN ARASLI BLV.

Esenyurt

51 - ESENYURT GEÇİT

Esenyurt

52 - BİRLİK CADDESİ

Esenyurt

53 - ESENYURT DEVLET HST.

Esenyurt

54 - KIRAÇ KÖPRÜ

Esenyurt

55 - YEŞİLKENT MAHALLESİ

Esenyurt

56 - NAZIM HİKMET BLV.

Esenyurt

57 - ESENYURT İMAM HATİP

Esenyurt

58 - ESENBAHÇE

Esenyurt

59 - YILMAZKENT

Esenyurt

60 - GÜZELYURT SAĞLIK OCA

Esenyurt

61 - ALTINYILDIZ.İ.Ö.O

Esenyurt

62 - BİZİMKENT

Esenyurt

63 - CUMHURİYET MAHALLESİ

Esenyurt

64 - BEYLİKDÜZÜ İSKİ

Esenyurt

65 - BEYLİKDÜZÜ (E5)

Esenyurt

66 - TÜYAP

Büyükçekmece

67 - TABYA

Büyükçekmece

68 - BEŞEVLER

Büyükçekmece

69 - A.KAHVECİ BULVARI

Büyükçekmece

70 - ANITPARK

Büyükçekmece

71 - BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ

Büyükçekmece

72 - SAHİL YOLU

Büyükçekmece

73 - FATİH MAHALLESİ

Büyükçekmece

74 - ATATÜRK MAHALLESİ

Büyükçekmece

75 - M. KEMAL CAD.

Büyükçekmece

76 - ALBATROS

Büyükçekmece

77 - ATATÜRK CADDESİ

Büyükçekmece

78 - İKİZEVLER

Büyükçekmece

79 - ADALET SOKAK

Büyükçekmece

80 - DR.SADIK AHMET CADDE

Büyükçekmece

81 - BELEDİYE

Beylikdüzü

BELEDİYE KALKIŞ

1 - BELEDİYE

Büyükçekmece

2 - DR.SADIK AHMET CADDE

Büyükçekmece

3 - ADALET SOKAK

Büyükçekmece

4 - İKİZEVLER

Büyükçekmece

5 - ATATÜRK CADDESİ

Büyükçekmece

6 - ALBATROS

Büyükçekmece

7 - GAZİ M. KEMAL CAD.

Büyükçekmece

8 - SOYDAN SOKAK

Büyükçekmece

9 - PALMİYE MEYDANI

Büyükçekmece

10 - F.S.MEHMET İÖO

Büyükçekmece

11 - ÜZÜM SOKAK

Büyükçekmece

12 - CENGİZ TOPEL CADDESİ

Büyükçekmece

13 - ANITPARK

Büyükçekmece

14 - BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ

Büyükçekmece

15 - BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece

16 - FATİH MAHALLESİ

Büyükçekmece

17 - TABYA 1

Büyükçekmece

18 - TABYA 2

Büyükçekmece

19 - ESKİYOL

Büyükçekmece

20 - TÜYAP

Büyükçekmece

21 - BEYLİKDÜZÜ (E5)

Büyükçekmece

22 - BEYLİKDÜZÜ İSKİ

Esenyurt

23 - CUMHURİYET MAH.

Beylikdüzü

24 - BİZİMKENT

Beylikdüzü

25 - ALTINYILDIZ İ.Ö.O

Esenyurt

26 - GÜZELYURT SAĞLIK OCA

Esenyurt

27 - YILMAZKENT

Esenyurt

28 - ESENBAHÇE

Esenyurt

29 - ESENYURT İMAM HATİP

Esenyurt

30 - NAZIM HİKMET BLV.

Esenyurt

31 - YEŞİLKENT MAHALLESİ

Esenyurt

32 - ESENYURT DEVLET HST.

Esenyurt

33 - BİRLİK CADDESİ

Esenyurt

34 - ESENYURT GEÇİT

Esenyurt

35 - BAHÇEYOLU CADDESİ

Esenyurt

36 - CUMHURİYET MEYDANI

Esenyurt

37 - DOĞAN ARASLI BLV.

Esenyurt

38 - SAĞLIK OCAĞI

Esenyurt

39 - KİPTAŞ ESENYURT

Esenyurt

40 - ÖRNEK MAHALLESİ

Esenyurt

41 - FABRİKALAR

Esenyurt

42 - ARDIÇLIEVLER

Esenyurt

43 - ESENKENT GİRİŞ

Esenyurt

44 - ESENKENT CAMİİ

Esenyurt

45 - TALATPAŞA CADDESİ

Esenyurt

46 - ESENKENT

Esenyurt

47 - YEŞİLTEPE

Esenyurt

48 - KUZEY BATI KAPISI

Esenyurt

49 - BATI KAPISI

Esenyurt

50 - FUNDA

Başakşehir

51 - KIZLI HAVUZ

Başakşehir

52 - GÜL

Başakşehir

53 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

54 - GÖLET

Başakşehir

55 - ALAÇAYIR

Başakşehir

56 - KARŞIYAKA

Başakşehir

57 - GÖLYAKA

Başakşehir

58 - ISPARTAKULE

Başakşehir

59 - ÇORUH SOKAK

Avcılar

60 - FIRAT CADDESİ

Avcılar

61 - BİZİMEVLER 1

Avcılar

62 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

63 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

64 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ

Avcılar

65 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

66 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ

Avcılar

67 - TAHTAKALE

Avcılar

68 - NECDET SEMKER İÖO.

Avcılar

69 - FIRIN

Avcılar

70 - ÇEŞME

Avcılar

71 - TAHTAKALE YOLU

Avcılar

72 - ŞEHİT HAKKI ARAS

Başakşehir

73 - YARIMBURGAZ YOLU

Küçükçekmece

74 - ALTINŞEHİR MEZARLIĞI

Küçükçekmece

75 - K.S.S.ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİ

Küçükçekmece

76 - TED KOLEJİ

Küçükçekmece

77 - MENEKŞE SİTESİ

Küçükçekmece

78 - 4. CADDE

Küçükçekmece

79 - YENİDOĞAN

Küçükçekmece

80 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN

Küçükçekmece

81 - M.AKİF ERSOY HASTANE

Küçükçekmece

82 - AVRUPA KONUTLARI 3

Küçükçekmece

83 - HALKALI MEYDAN

Küçükçekmece

84 - HALKALI PARK

Küçükçekmece