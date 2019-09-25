142B otobüs durakları neler? İşte 142B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 142B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 142B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 142B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
HALKALI PARK KALKIŞ
1 - HALKALI PARK
Küçükçekmece
2 - HALKALI POLİS MERKEZİ
Küçükçekmece
3 - AVRUPA KONUTLARI 3
Küçükçekmece
4 - M.AKİF ERSOY HASTANE
Küçükçekmece
5 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN
Küçükçekmece
6 - YENİDOĞAN
Küçükçekmece
7 - 4. CADDE
Küçükçekmece
8 - MENEKŞE SİTESİ
Küçükçekmece
9 - KÖPRÜ DURAĞI
Küçükçekmece
10 - EGE YAKASI
Küçükçekmece
11 - TED KOLEJİ
Küçükçekmece
12 - K.S.S.ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİ
Küçükçekmece
13 - GÜNEY YANYOL
Küçükçekmece
14 - BAYRAMTEPE ÜST GEÇİT
Başakşehir
15 - ŞEHİT HAKKI ARAS
Başakşehir
16 - TAHTAKALE YOLU
Avcılar
17 - ÇEŞME
Avcılar
18 - FIRIN
Avcılar
19 - NECDET SEMKER İ.Ö.O
Avcılar
20 - TAHTAKALE
Avcılar
21 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ
Avcılar
22 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
23 - ŞEHİT ŞERİFE BACI LİSESİ
Avcılar
24 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
25 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
26 - BİZİMEVLER 1
Avcılar
27 - FIRAT CADDESİ
Başakşehir
28 - ÇORUH SOKAK
Başakşehir
29 - ISPARTAKULE
Başakşehir
30 - GÖLYAKA
Başakşehir
31 - KARŞIYAKA
Başakşehir
32 - ALAÇAYIR
Başakşehir
33 - GÖLET
Başakşehir
34 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
35 - GÜL
Başakşehir
36 - KIZLI HAVUZ
Başakşehir
37 - FUNDA
Başakşehir
38 - BATI KAPISI
Başakşehir
39 - KUZEY BATI KAPISI
Başakşehir
40 - YEŞİLTEPE
Başakşehir
41 - ESENKENT
Esenyurt
42 - TALATPAŞA CADDESİ
Esenyurt
43 - ESENKENT CAMİİ
Esenyurt
44 - ESENKENT GİRİŞ
Esenyurt
45 - ARDIÇLIEVLER
Esenyurt
46 - FABRİKALAR
Esenyurt
47 - ÖRNEK MAHALLESİ
Esenyurt
48 - KİPTAŞ ESENYURT
Esenyurt
49 - SAĞLIK OCAĞI
Esenyurt
50 - DOĞAN ARASLI BLV.
Esenyurt
51 - ESENYURT GEÇİT
Esenyurt
52 - BİRLİK CADDESİ
Esenyurt
53 - ESENYURT DEVLET HST.
Esenyurt
54 - KIRAÇ KÖPRÜ
Esenyurt
55 - YEŞİLKENT MAHALLESİ
Esenyurt
56 - NAZIM HİKMET BLV.
Esenyurt
57 - ESENYURT İMAM HATİP
Esenyurt
58 - ESENBAHÇE
Esenyurt
59 - YILMAZKENT
Esenyurt
60 - GÜZELYURT SAĞLIK OCA
Esenyurt
61 - ALTINYILDIZ.İ.Ö.O
Esenyurt
62 - BİZİMKENT
Esenyurt
63 - CUMHURİYET MAHALLESİ
Esenyurt
64 - BEYLİKDÜZÜ İSKİ
Esenyurt
65 - BEYLİKDÜZÜ (E5)
Esenyurt
66 - TÜYAP
Büyükçekmece
67 - TABYA
Büyükçekmece
68 - BEŞEVLER
Büyükçekmece
69 - A.KAHVECİ BULVARI
Büyükçekmece
70 - ANITPARK
Büyükçekmece
71 - BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ
Büyükçekmece
72 - SAHİL YOLU
Büyükçekmece
73 - FATİH MAHALLESİ
Büyükçekmece
74 - ATATÜRK MAHALLESİ
Büyükçekmece
75 - M. KEMAL CAD.
Büyükçekmece
76 - ALBATROS
Büyükçekmece
77 - ATATÜRK CADDESİ
Büyükçekmece
78 - İKİZEVLER
Büyükçekmece
79 - ADALET SOKAK
Büyükçekmece
80 - DR.SADIK AHMET CADDE
Büyükçekmece
81 - BELEDİYE
Beylikdüzü
BELEDİYE KALKIŞ
1 - BELEDİYE
Büyükçekmece
2 - DR.SADIK AHMET CADDE
Büyükçekmece
3 - ADALET SOKAK
Büyükçekmece
4 - İKİZEVLER
Büyükçekmece
5 - ATATÜRK CADDESİ
Büyükçekmece
6 - ALBATROS
Büyükçekmece
7 - GAZİ M. KEMAL CAD.
Büyükçekmece
8 - SOYDAN SOKAK
Büyükçekmece
9 - PALMİYE MEYDANI
Büyükçekmece
10 - F.S.MEHMET İÖO
Büyükçekmece
11 - ÜZÜM SOKAK
Büyükçekmece
12 - CENGİZ TOPEL CADDESİ
Büyükçekmece
13 - ANITPARK
Büyükçekmece
14 - BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ
Büyükçekmece
15 - BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece
16 - FATİH MAHALLESİ
Büyükçekmece
17 - TABYA 1
Büyükçekmece
18 - TABYA 2
Büyükçekmece
19 - ESKİYOL
Büyükçekmece
20 - TÜYAP
Büyükçekmece
21 - BEYLİKDÜZÜ (E5)
Büyükçekmece
22 - BEYLİKDÜZÜ İSKİ
Esenyurt
23 - CUMHURİYET MAH.
Beylikdüzü
24 - BİZİMKENT
Beylikdüzü
25 - ALTINYILDIZ İ.Ö.O
Esenyurt
26 - GÜZELYURT SAĞLIK OCA
Esenyurt
27 - YILMAZKENT
Esenyurt
28 - ESENBAHÇE
Esenyurt
29 - ESENYURT İMAM HATİP
Esenyurt
30 - NAZIM HİKMET BLV.
Esenyurt
31 - YEŞİLKENT MAHALLESİ
Esenyurt
32 - ESENYURT DEVLET HST.
Esenyurt
33 - BİRLİK CADDESİ
Esenyurt
34 - ESENYURT GEÇİT
Esenyurt
35 - BAHÇEYOLU CADDESİ
Esenyurt
36 - CUMHURİYET MEYDANI
Esenyurt
37 - DOĞAN ARASLI BLV.
Esenyurt
38 - SAĞLIK OCAĞI
Esenyurt
39 - KİPTAŞ ESENYURT
Esenyurt
40 - ÖRNEK MAHALLESİ
Esenyurt
41 - FABRİKALAR
Esenyurt
42 - ARDIÇLIEVLER
Esenyurt
43 - ESENKENT GİRİŞ
Esenyurt
44 - ESENKENT CAMİİ
Esenyurt
45 - TALATPAŞA CADDESİ
Esenyurt
46 - ESENKENT
Esenyurt
47 - YEŞİLTEPE
Esenyurt
48 - KUZEY BATI KAPISI
Esenyurt
49 - BATI KAPISI
Esenyurt
50 - FUNDA
Başakşehir
51 - KIZLI HAVUZ
Başakşehir
52 - GÜL
Başakşehir
53 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
54 - GÖLET
Başakşehir
55 - ALAÇAYIR
Başakşehir
56 - KARŞIYAKA
Başakşehir
57 - GÖLYAKA
Başakşehir
58 - ISPARTAKULE
Başakşehir
59 - ÇORUH SOKAK
Avcılar
60 - FIRAT CADDESİ
Avcılar
61 - BİZİMEVLER 1
Avcılar
62 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
63 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
64 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ
Avcılar
65 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
66 - IŞIK OK. ISP.KAMPÜSÜ
Avcılar
67 - TAHTAKALE
Avcılar
68 - NECDET SEMKER İÖO.
Avcılar
69 - FIRIN
Avcılar
70 - ÇEŞME
Avcılar
71 - TAHTAKALE YOLU
Avcılar
72 - ŞEHİT HAKKI ARAS
Başakşehir
73 - YARIMBURGAZ YOLU
Küçükçekmece
74 - ALTINŞEHİR MEZARLIĞI
Küçükçekmece
75 - K.S.S.ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİ
Küçükçekmece
76 - TED KOLEJİ
Küçükçekmece
77 - MENEKŞE SİTESİ
Küçükçekmece
78 - 4. CADDE
Küçükçekmece
79 - YENİDOĞAN
Küçükçekmece
80 - ŞEHİT MÜNİR ALKAN
Küçükçekmece
81 - M.AKİF ERSOY HASTANE
Küçükçekmece
82 - AVRUPA KONUTLARI 3
Küçükçekmece
83 - HALKALI MEYDAN
Küçükçekmece
84 - HALKALI PARK
Küçükçekmece