14Y otobüs durakları neler? İşte 14Y otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 14Y otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14Y hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14Y geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

14Y OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YAVUZTÜRK SİTELER KALKIŞ

1 - YAVUZTÜRK SİTELER

Üsküdar

2 - DALGIÇ KENT

Üsküdar

3 - YEŞİL YAMAÇ

Üsküdar

4 - YAVUZTÜRK İÖOKL.

Üsküdar

5 - YAVUZTÜRK MH.

Üsküdar

6 - SÜTÇÜYOLU SOKAK

Üsküdar

7 - GÜNEŞ SK.

Üsküdar

8 - N.SAYIN KÜLTÜR MRK.

Üsküdar

9 - TEPEÜSTÜ

Üsküdar

10 - YAVUZTÜRK SAPAĞI

Üsküdar

11 - TANTAVİ

Üsküdar

12 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN

Üsküdar

13 - GÜMÜŞSU

Üsküdar

14 - NAMAZGAH

Üsküdar

15 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

16 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

17 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

18 - KISIKLI

Üsküdar

19 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

20 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

21 - ALTUNİZADE

Üsküdar

22 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

23 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

24 - PAZARBAŞI

Üsküdar

25 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

26 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

27 - KAPIAĞASI

Üsküdar

28 - SELİMİYE

Üsküdar

29 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

30 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

31 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - A.ÇEŞME MARMARAY

Kadıköy

4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU

Kadıköy

5 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

6 - KARACAAHMET

Üsküdar

7 - KAPIAĞASI

Üsküdar

8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ

Üsküdar

9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Üsküdar

10 - PAZARBAŞI

Üsküdar

11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üsküdar

12 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

13 - ALTUNİZADE

Üsküdar

14 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

15 - KISIKLI

Üsküdar

16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

17 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

18 - FİDANLIK

Üsküdar

19 - KAVAKBAYIRI

Üsküdar

20 - NAMAZGAH

Üsküdar

21 - GÜMÜŞSU

Üsküdar

22 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN

Ümraniye

23 - TANTAVİ

Ümraniye

24 - ŞEHİT KEMAL EKŞİ

Üsküdar

25 - TEPEÜSTÜ

Üsküdar

26 - N.SAYIN KÜLTÜR MRK.

Üsküdar

27 - GÜNEŞ SK.

Üsküdar

28 - SÜTÇÜYOLU SOKAK

Üsküdar

29 - YAVUZTÜRK MH.

Üsküdar

30 - YAVUZTÜRK İÖOKL.

Üsküdar

31 - YEŞİL YAMAÇ

Üsküdar

32 - DALGIÇ KENT

Üsküdar

33 - YAVUZTÜRK SİTELER

Üsküdar