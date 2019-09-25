14Y otobüs durakları neler? İşte 14Y otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 14Y otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 14Y hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 14Y geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
YAVUZTÜRK SİTELER KALKIŞ
1 - YAVUZTÜRK SİTELER
Üsküdar
2 - DALGIÇ KENT
Üsküdar
3 - YEŞİL YAMAÇ
Üsküdar
4 - YAVUZTÜRK İÖOKL.
Üsküdar
5 - YAVUZTÜRK MH.
Üsküdar
6 - SÜTÇÜYOLU SOKAK
Üsküdar
7 - GÜNEŞ SK.
Üsküdar
8 - N.SAYIN KÜLTÜR MRK.
Üsküdar
9 - TEPEÜSTÜ
Üsküdar
10 - YAVUZTÜRK SAPAĞI
Üsküdar
11 - TANTAVİ
Üsküdar
12 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN
Üsküdar
13 - GÜMÜŞSU
Üsküdar
14 - NAMAZGAH
Üsküdar
15 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
16 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
17 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
18 - KISIKLI
Üsküdar
19 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
20 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
21 - ALTUNİZADE
Üsküdar
22 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
23 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
24 - PAZARBAŞI
Üsküdar
25 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
26 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
27 - KAPIAĞASI
Üsküdar
28 - SELİMİYE
Üsküdar
29 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
30 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
31 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - A.ÇEŞME MARMARAY
Kadıköy
4 - HAYDARPAŞA ÖĞR.YURDU
Kadıköy
5 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
6 - KARACAAHMET
Üsküdar
7 - KAPIAĞASI
Üsküdar
8 - ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
Üsküdar
9 - ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Üsküdar
10 - PAZARBAŞI
Üsküdar
11 - MARMARA ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Üsküdar
12 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
13 - ALTUNİZADE
Üsküdar
14 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
15 - KISIKLI
Üsküdar
16 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
17 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
18 - FİDANLIK
Üsküdar
19 - KAVAKBAYIRI
Üsküdar
20 - NAMAZGAH
Üsküdar
21 - GÜMÜŞSU
Üsküdar
22 - ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN
Ümraniye
23 - TANTAVİ
Ümraniye
24 - ŞEHİT KEMAL EKŞİ
Üsküdar
25 - TEPEÜSTÜ
Üsküdar
26 - N.SAYIN KÜLTÜR MRK.
Üsküdar
27 - GÜNEŞ SK.
Üsküdar
28 - SÜTÇÜYOLU SOKAK
Üsküdar
29 - YAVUZTÜRK MH.
Üsküdar
30 - YAVUZTÜRK İÖOKL.
Üsküdar
31 - YEŞİL YAMAÇ
Üsküdar
32 - DALGIÇ KENT
Üsküdar
33 - YAVUZTÜRK SİTELER
Üsküdar