152 otobüs durakları neler? İşte 152 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 152 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 152 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 152 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
HACIOSMAN METRO KALKIŞ
1 - HACIOSMAN METRO
Sarıyer
2 - HACIOSMAN
Sarıyer
3 - H.OSMAN BAYIRI CD
Sarıyer
4 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
5 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
6 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
7 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ
Sarıyer
8 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
9 - BÜYÜKDERE MAH.
Sarıyer
10 - BEYAZ PARK
Sarıyer
11 - SEFARET
Sarıyer
12 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
13 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
14 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD
Sarıyer
15 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
16 - KÖŞEBAŞI
Sarıyer
17 - MADEN KOCATAŞ
Sarıyer
18 - MADEN MAHALLESİ
Sarıyer
19 - MADEN ÜSTÜ
Sarıyer
20 - ACARLAR
Sarıyer
21 - NALBANT ÇEŞME
Sarıyer
22 - GÜRGENSU SİTESİ
Sarıyer
23 - NALBANTTEPE
Sarıyer
24 - ZEKERİYAKÖY TRAFO
Sarıyer
25 - BAHÇEKÖY YOLU
Sarıyer
26 - ZEKERİYAKÖY KAVŞAĞI
Sarıyer
27 - SOĞUKSU
Sarıyer
28 - ZEKERİYAKÖY
Sarıyer
29 - ZEKERİYAKÖY EVLERİ
Sarıyer
30 - 5.SOKAK
Sarıyer
31 - KÖPRÜ
Sarıyer
32 - MİGROS
Sarıyer
33 - 3.CADDE
Sarıyer
34 - BAĞLAR YOLU
Sarıyer
35 - LÜFER SOKAK
Sarıyer
36 - ALİ AKKANAT LİSESİ
Sarıyer
37 - USKUMRU KÖY YOLU
Sarıyer
38 - TOPÇULAR
Sarıyer
39 - USKUMRUKÖY OKULU
Sarıyer
40 - USKUMRUKÖY
Sarıyer
41 - SALİHPAŞA
Sarıyer
42 - TAŞ OCAĞI
Sarıyer
43 - ARIKÖY
Sarıyer
44 - BEŞEVLER
Sarıyer
45 - PLAJ YOLU
Sarıyer
46 - SPOR TESİSLERİ
Sarıyer
47 - GÜMÜŞDERE
Sarıyer
48 - GÜMÜŞDERE MUHTARLIK
Sarıyer
49 - KÖY ÜSTÜ
Sarıyer
50 - ÇİFTALAN
Sarıyer
51 - GÜZEL EVLER
Sarıyer
52 - BİZİMTEPE
Sarıyer
53 - POLİS OKULU
Sarıyer
54 - BİZİMTEPE
Sarıyer
55 - GÜZEL EVLER
Sarıyer
56 - KÖY YOLU
Sarıyer
57 - KISIRKAYA
Sarıyer
KISIRKAYA KALKIŞ
1 - KISIRKAYA
Sarıyer
2 - KÖY YOLU
Sarıyer
3 - GÜZEL EVLER
Sarıyer
4 - BİZİMTEPE
Sarıyer
5 - POLİS OKULU
Sarıyer
6 - BİZİMTEPE
Sarıyer
7 - GÜZEL EVLER
Sarıyer
8 - ÇİFTALAN
Sarıyer
9 - KÖY ÜSTÜ
Sarıyer
10 - GÜMÜŞDERE MUHTARLIK
Sarıyer
11 - GÜMÜŞDERE
Sarıyer
12 - SPOR TESİSLERİ
Sarıyer
13 - PLAJ YOLU
Sarıyer
14 - BEŞEVLER
Sarıyer
15 - ARIKÖY
Sarıyer
16 - TAŞ OCAĞI
Sarıyer
17 - SALİHPAŞA
Sarıyer
18 - USKUMRUKÖY
Sarıyer
19 - USKUMRUKÖY OKULU
Sarıyer
20 - TOPÇULAR
Sarıyer
21 - USKUMRU KÖY YOLU
Sarıyer
22 - ALİ AKKANAT LİSESİ
Sarıyer
23 - LÜFER SOKAK
Sarıyer
24 - BAĞLAR YOLU
Sarıyer
25 - 3.CADDE
Sarıyer
26 - MİGROS
Sarıyer
27 - KÖPRÜ
Sarıyer
28 - 5.SOKAK
Sarıyer
29 - ZEKERİYAKÖY EVLERİ
Sarıyer
30 - ZEKERİYAKÖY
Sarıyer
31 - SOĞUKSU
Sarıyer
32 - ZEKERİYAKÖY KAVŞAĞI
Sarıyer
33 - BAHÇEKÖY YOLU
Sarıyer
34 - ZEKERİYAKÖY TRAFO
Sarıyer
35 - NALBANTTEPE
Sarıyer
36 - GÜRGENSU SİTESİ
Sarıyer
37 - NALBANTÇEŞME
Sarıyer
38 - ACARLAR
Sarıyer
39 - RUMELİFENER YOLU
Sarıyer
40 - MADEN ÜSTÜ
Sarıyer
41 - MADEN MAHALLESİ
Sarıyer
42 - MADEN KOCATAŞ
Sarıyer
43 - KÖŞEBAŞI
Sarıyer
44 - ALT SOKAK
Sarıyer
45 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ
Sarıyer
46 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ
Sarıyer
47 - SARIYER MERKEZ
Sarıyer
48 - KOCATAŞ SAHİL
Sarıyer
49 - SEFARET
Sarıyer
50 - BEYAZ PARK
Sarıyer
51 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ
Sarıyer
52 - BÜYÜKDERE
Sarıyer
53 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
54 - MEHMET İPGİN
Sarıyer
55 - SEDAT KENT
Sarıyer
56 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
57 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
58 - FİDAN SOKAK
Sarıyer
59 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ
Sarıyer
60 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU
Sarıyer
61 - HACIOSMAN METRO
Sarıyer