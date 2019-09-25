152 otobüs durakları neler? İşte 152 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 152 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 152 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 152 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

152 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

HACIOSMAN METRO KALKIŞ

1 - HACIOSMAN METRO

Sarıyer

2 - HACIOSMAN

Sarıyer

3 - H.OSMAN BAYIRI CD

Sarıyer

4 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

5 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

6 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

7 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ

Sarıyer

8 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

9 - BÜYÜKDERE MAH.

Sarıyer

10 - BEYAZ PARK

Sarıyer

11 - SEFARET

Sarıyer

12 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

13 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

14 - Ş. MİTHAT YILMAZ CAD

Sarıyer

15 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

16 - KÖŞEBAŞI

Sarıyer

17 - MADEN KOCATAŞ

Sarıyer

18 - MADEN MAHALLESİ

Sarıyer

19 - MADEN ÜSTÜ

Sarıyer

20 - ACARLAR

Sarıyer

21 - NALBANT ÇEŞME

Sarıyer

22 - GÜRGENSU SİTESİ

Sarıyer

23 - NALBANTTEPE

Sarıyer

24 - ZEKERİYAKÖY TRAFO

Sarıyer

25 - BAHÇEKÖY YOLU

Sarıyer

26 - ZEKERİYAKÖY KAVŞAĞI

Sarıyer

27 - SOĞUKSU

Sarıyer

28 - ZEKERİYAKÖY

Sarıyer

29 - ZEKERİYAKÖY EVLERİ

Sarıyer

30 - 5.SOKAK

Sarıyer

31 - KÖPRÜ

Sarıyer

32 - MİGROS

Sarıyer

33 - 3.CADDE

Sarıyer

34 - BAĞLAR YOLU

Sarıyer

35 - LÜFER SOKAK

Sarıyer

36 - ALİ AKKANAT LİSESİ

Sarıyer

37 - USKUMRU KÖY YOLU

Sarıyer

38 - TOPÇULAR

Sarıyer

39 - USKUMRUKÖY OKULU

Sarıyer

40 - USKUMRUKÖY

Sarıyer

41 - SALİHPAŞA

Sarıyer

42 - TAŞ OCAĞI

Sarıyer

43 - ARIKÖY

Sarıyer

44 - BEŞEVLER

Sarıyer

45 - PLAJ YOLU

Sarıyer

46 - SPOR TESİSLERİ

Sarıyer

47 - GÜMÜŞDERE

Sarıyer

48 - GÜMÜŞDERE MUHTARLIK

Sarıyer

49 - KÖY ÜSTÜ

Sarıyer

50 - ÇİFTALAN

Sarıyer

51 - GÜZEL EVLER

Sarıyer

52 - BİZİMTEPE

Sarıyer

53 - POLİS OKULU

Sarıyer

54 - BİZİMTEPE

Sarıyer

55 - GÜZEL EVLER

Sarıyer

56 - KÖY YOLU

Sarıyer

57 - KISIRKAYA

Sarıyer

KISIRKAYA KALKIŞ

1 - KISIRKAYA

Sarıyer

2 - KÖY YOLU

Sarıyer

3 - GÜZEL EVLER

Sarıyer

4 - BİZİMTEPE

Sarıyer

5 - POLİS OKULU

Sarıyer

6 - BİZİMTEPE

Sarıyer

7 - GÜZEL EVLER

Sarıyer

8 - ÇİFTALAN

Sarıyer

9 - KÖY ÜSTÜ

Sarıyer

10 - GÜMÜŞDERE MUHTARLIK

Sarıyer

11 - GÜMÜŞDERE

Sarıyer

12 - SPOR TESİSLERİ

Sarıyer

13 - PLAJ YOLU

Sarıyer

14 - BEŞEVLER

Sarıyer

15 - ARIKÖY

Sarıyer

16 - TAŞ OCAĞI

Sarıyer

17 - SALİHPAŞA

Sarıyer

18 - USKUMRUKÖY

Sarıyer

19 - USKUMRUKÖY OKULU

Sarıyer

20 - TOPÇULAR

Sarıyer

21 - USKUMRU KÖY YOLU

Sarıyer

22 - ALİ AKKANAT LİSESİ

Sarıyer

23 - LÜFER SOKAK

Sarıyer

24 - BAĞLAR YOLU

Sarıyer

25 - 3.CADDE

Sarıyer

26 - MİGROS

Sarıyer

27 - KÖPRÜ

Sarıyer

28 - 5.SOKAK

Sarıyer

29 - ZEKERİYAKÖY EVLERİ

Sarıyer

30 - ZEKERİYAKÖY

Sarıyer

31 - SOĞUKSU

Sarıyer

32 - ZEKERİYAKÖY KAVŞAĞI

Sarıyer

33 - BAHÇEKÖY YOLU

Sarıyer

34 - ZEKERİYAKÖY TRAFO

Sarıyer

35 - NALBANTTEPE

Sarıyer

36 - GÜRGENSU SİTESİ

Sarıyer

37 - NALBANTÇEŞME

Sarıyer

38 - ACARLAR

Sarıyer

39 - RUMELİFENER YOLU

Sarıyer

40 - MADEN ÜSTÜ

Sarıyer

41 - MADEN MAHALLESİ

Sarıyer

42 - MADEN KOCATAŞ

Sarıyer

43 - KÖŞEBAŞI

Sarıyer

44 - ALT SOKAK

Sarıyer

45 - HÜSEYİN KALKAVAN LİSESİ

Sarıyer

46 - ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CADDESİ

Sarıyer

47 - SARIYER MERKEZ

Sarıyer

48 - KOCATAŞ SAHİL

Sarıyer

49 - SEFARET

Sarıyer

50 - BEYAZ PARK

Sarıyer

51 - BÜYÜKDERE MAHALLESİ

Sarıyer

52 - BÜYÜKDERE

Sarıyer

53 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

54 - MEHMET İPGİN

Sarıyer

55 - SEDAT KENT

Sarıyer

56 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

57 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

58 - FİDAN SOKAK

Sarıyer

59 - HAMİDİYE ETFAL SARIYER HASTANESİ

Sarıyer

60 - B. KÖY ÖĞRENCİ YURDU

Sarıyer

61 - HACIOSMAN METRO

Sarıyer