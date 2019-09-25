2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne geliyor?

Elimizde olanların kıymetini anladığımız, şükretmenin muhteşemliğini anladığımız mübarek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar 2020 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı zamanda tatillerini planlayacak vatandaşlar da Kurban Bayramı sorusunun cevabını aıyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için son derece önemli olan 2020 Kurban Bayramının ilk günü 31 Temmuz Cuma olarak dikkat çekiyor. 30 Temmuz Perşembe ise arefe...

1 Ağustos Cumartesi bayramın ikinci günü, 2 Ağustos Pazar bayramın üçüncü günü ve 3 Ağustos Pazartesi günü ise bayramın dördüncü günü.