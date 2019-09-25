2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?

Elimizde olanların kıymetini anladığımız, şükretmenin muhteşemliğini anladığımız mübarek Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. Vatandaşlar 2020 Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı zamanda tatillerini planlayacak vatandaşlar da Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun cevabını aıyor.

Müslüman alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Kadir gecesi ise 19 Mayıs'ta ihya edilecek. 24 Nisan Cuma günü başlayan ilk oruç, 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan'ın son günü 23 Mayıs Cumartesi'ye denk geldiğinden, 24 Mayıs Pazar günü bayramın ilk günü olacak. 25 Mayıs Pazartesi, 26 Mayıs Salı da bayram tatili olacak. 2020'de Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil olması zor gözüküyor.