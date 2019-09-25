4.6 çok korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Marmara Denizi Silivri açıklarında önce 10.30 sıralarında 3.1, ardından 11.00'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 5.36 kilometre derininde oluştu. En yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığı 20 kilometre 52 metre" denildi. Sığ alanda meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde Keşan'dan Bursa Gemlik'e kadar geniş bir alanda hissedildi. İstanbul'da depremin en çok hissedildiği ilçelerden Silivri ve Büyükçekmece'de bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Birçok veli çocuklarını almak için okullara koştu. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Tekirdağ Valiliği, depremle ilgili herhangi bir hasar kaydı olmadığını duyurdu.5.36 kilometre derinlikte oluşan deprem, Kuzey Anadolu fay hattında beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü mü sorularını beraberinde getirdi. Bilim insanlarının merceği altındaki bu fay hattı Yunanistan'a doğru yılda 2, 2.5 santimetre hareket halindeyken, Marmara tarafına doğru ise uyuyordu. Ta ki dün ki 4.6 büyüklüğündeki sarsıntıya kadar. Uzmanlar, büyük İstanbul depreminin beklendiği alanda bu fayın uyandığına vurgu yaptı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat "Küçük depremler hiçbir zaman büyük depremin enerjisini almazlar. Büyük deprem üretme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve hazırlık safhasında olduğunu bize işaret ediyor. Bu deprem 'Ben hazırlık yapıyorum. Bu coğrafyada yaşıyorsanız muhakkak tedbirli ve hazırlıklı, bilinçli bir toplum olun' mesajını vermektedir. Marmara'da gelecekte önemli bir deprem bekliyoruz. Bu deprem yakın bir gelecekte olacaktır. Yakın gelecek derken de bunu 10'lu yıllar olarak telaffuz etmek lazım" dedi. Kalafat, ailelerin afet ve tahliye planı olması gerektiğini vurguladı. Jeofizik uzmanı Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu ise "Yeni bir hareketlenme ve enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz. Bir bilim insanı olarak ben de tedirgin oldum. Bu fay merceğimizin altında. Eğer artçılar devam ederse durum tehlikeli olmaya başlamış olabilir" dedi.Jeofizik uzmanı Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, depremin öncü mü olduğuna yönelik soruya şu yanıtı verdi: "Bu manidar bir deprem. Ama öncü bir deprem demek için daha çok erken. Beklenen büyük İstanbul depreminin yeri de yapılan çalışmalara göre Silivri açıkları diye söyleniyor. Ama değerlendirmeler önemli. 7 ve 7 üzeri büyüklüğündeki Marmara depremi için söylenen bölge Silivri açıkları. 4.6 büyüklüğünde burada meydana gelen deprem bir bilim insanı olarak beni de tedirgin etti. En son Gökçeada'da Kuzey Anadolu fay hattında 2 - 2,5 santimetre kırılma oldu. GPS ölçümlerine göre Kuzey Anadolu fay hattının 2-2,5 santimetre Yunanistan'a doğru hareket ettiğini biliyoruz. Bu bize Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem beklenebileceğini gösteriyor. Ancak Gökçeada depreminden sonra kırılma azaldı. Ama fayın Marmara kısmında sabit olduğu görülüyordu. Enerji boşalması yoktu. Burada enerji açığa çıkmadı. Bu kısım uyuyordu. Ta ki dün meydana gelen 3.1 ve 4.6 büyüklüğündeki depremlere kadar. Bu depremlerden sonra bu fayın ne tarafa doğru gittiğine bakılacak. Artçılara bakmak lazım. Parametreleri değerlendirmek lazım.Silivri açıklarında, gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depreminin olacağı hattın üzerinde olan bir deprem olduğu için korkuttu. 10 yıl içerisinde buradaki bir hattın kırılmasını bekliyorduk. 4.6 dan sonra büyük bir deprem gelmesi biraz zor fakat bunu bilme şansımız yok. Önümüzdeki 1 hafta kritik. Kuzey Anadolu fayının aktif olduğunun göstergesi ve gelecek depremlerin ayak sesleri bunlar öyle değerlendirebiliriz. 99'da 30 yıl içerisinde yüzde 65 olasılıkla 7 üzerinde deprem olabilir denmişti ve bunun 20 yılını doldurduk ve artık dikkat etmemiz gerekiyor.4.6 önemli büyüklükte ama yüzey kırığı oluşturma şansı yok. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar bizim için uyarıcı depremler, olacak büyük depremi bize hatırlatan depremler. Bu yüzden bir an önce kendi gündemimize dönmemiz gerekiyor.Bu deprem kritik bir yerde gerçekleşti. Son zamanlarda burada bir deprem olmuyordu, yani deprem olmayan bir zon içerisinde olduğu için de biraz tehlikeli. Bu bir öncü olabilir, bilemeyiz ama beklenen kırıntısına girdiğimiz fay içerisinde olduğu için fay üzerindeki gerilmeyi arttırmış olabilir.Deprem, Kuzey Anadolu fayında kırılması beklenen fay segmenti üzerinde gerçekleşti. Büyük deprem beklenen fay parçası üzerinde bu tür küçük ölçekli kırılmaların olması olumlu bir gelişme.Depremin ardından dün saat 16.00'a kadar en büyüğü 3.4 en küçüğü 1.2 büyüklüğünde 16 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depremin yaşandığı fay hattı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 4.6 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde orta çukurlukta, Silivri'ye yaklaşık 20 kilometre kadar uzaklıktaki fay üzerinde yaşandı. Bu fay hattında 17 Ağustos 1999'daki gibi depremler oldu, 1963'te de bu faya yakın yerde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ tarafında da 7.4 ila 6.2 büyüklüklerinde depremler görüldü. Deprem ülkesinde yaşıyoruz her zaman tedbirli olmalıyız."SABAH