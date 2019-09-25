71T otobüs durakları neler? İşte 71T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 71T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 71T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 71T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ATAKÖY 9-10. KISIM KALKIŞ
1 - ATAKÖY 9-10. KISIM
Bakırköy
2 - ARDIÇ SOKAK
Bakırköy
3 - BARUTHANE
Bakırköy
4 - CUMHURİYET LİSESİ
Bakırköy
5 - UĞUR MUMCU BULVARI
Bakırköy
6 - ATAKÖY 4.KISIM
Bakırköy
7 - ATAKÖY 3.KISIM
Bakırköy
8 - MAKBULE ATADAN
Bakırköy
9 - P.BLOK
Bakırköy
10 - ZUHURATBABA
Bakırköy
11 - ZİRAAT ODASI
Bakırköy
12 - BAKIRKÖY
Bakırköy
13 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
14 - KLİNİK
Bakırköy
15 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
16 - İNCİRLİ
Bakırköy
17 - İNCİRLİ ÖMÜR
Bakırköy
18 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
19 - KOCATEPE
Bakırköy
20 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
21 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
22 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
23 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
24 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
25 - PAZARTEKKE
Fatih
26 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
27 - ÇAPA
Fatih
28 - FINDIKZADE
Fatih
29 - HASEKİ
Fatih
30 - YUSUFPAŞA
Fatih
31 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
32 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
33 - VEFA
Fatih
34 - UNKAPANI
Fatih
35 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
36 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
37 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
38 - TARLABAŞI
Beyoğlu
39 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
40 - ELMADAĞ
Şişli
41 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
42 - HARBİYE
Şişli
HARBİYE KALKIŞ
1 - HARBİYE
Şişli
2 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
3 - ELMADAĞ
Şişli
4 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
5 - TARLABAŞI
Beyoğlu
6 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
7 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
8 - ŞİŞHANE 1
Beyoğlu
9 - ŞİŞHANE 3
Beyoğlu
10 - UNKAPANI
Fatih
11 - VEFA
Fatih
12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
14 - YUSUFPAŞA
Fatih
15 - HASEKİ
Fatih
16 - FINDIKZADE
Fatih
17 - ÇAPA
Fatih
18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
19 - PAZARTEKKE
Fatih
20 - MİLLET CADDESİ
Fatih
21 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
22 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
23 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
24 - TINAZTEPE
Güngören
25 - KOCATEPE
Güngören
26 - İNCİRLİ ÖMÜR
Bahçelievler
27 - İNCİRLİ
Bakırköy
28 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
29 - KLİNİK
Bakırköy
30 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
31 - BAKIRKÖY
Bakırköy
32 - P.BLOK
Bakırköy
33 - MAKBULE ATADAN
Bakırköy
34 - ATAKÖY 3.KISIM
Bakırköy
35 - ATAKÖY 4.KISIM
Bakırköy
36 - UĞUR MUMCU BULVARI
Bakırköy
37 - CUMHURİYET LİSESİ
Bakırköy
38 - ÇARŞI
Bakırköy
39 - MEDENİ BERK İ.Ö.O.
Bakırköy
40 - ATAKÖY 9-10. KISIM
Bakırköy