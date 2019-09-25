71T otobüs durakları neler? İşte 71T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 71T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 71T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 71T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

71T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ATAKÖY 9-10. KISIM KALKIŞ

1 - ATAKÖY 9-10. KISIM

Bakırköy

2 - ARDIÇ SOKAK

Bakırköy

3 - BARUTHANE

Bakırköy

4 - CUMHURİYET LİSESİ

Bakırköy

5 - UĞUR MUMCU BULVARI

Bakırköy

6 - ATAKÖY 4.KISIM

Bakırköy

7 - ATAKÖY 3.KISIM

Bakırköy

8 - MAKBULE ATADAN

Bakırköy

9 - P.BLOK

Bakırköy

10 - ZUHURATBABA

Bakırköy

11 - ZİRAAT ODASI

Bakırköy

12 - BAKIRKÖY

Bakırköy

13 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

14 - KLİNİK

Bakırköy

15 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

16 - İNCİRLİ

Bakırköy

17 - İNCİRLİ ÖMÜR

Bakırköy

18 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

19 - KOCATEPE

Bakırköy

20 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

21 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

22 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

23 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

24 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

25 - PAZARTEKKE

Fatih

26 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

27 - ÇAPA

Fatih

28 - FINDIKZADE

Fatih

29 - HASEKİ

Fatih

30 - YUSUFPAŞA

Fatih

31 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

32 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

33 - VEFA

Fatih

34 - UNKAPANI

Fatih

35 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

36 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

37 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

38 - TARLABAŞI

Beyoğlu

39 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

40 - ELMADAĞ

Şişli

41 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

42 - HARBİYE

Şişli

HARBİYE KALKIŞ

1 - HARBİYE

Şişli

2 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

3 - ELMADAĞ

Şişli

4 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

5 - TARLABAŞI

Beyoğlu

6 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

7 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

8 - ŞİŞHANE 1

Beyoğlu

9 - ŞİŞHANE 3

Beyoğlu

10 - UNKAPANI

Fatih

11 - VEFA

Fatih

12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

14 - YUSUFPAŞA

Fatih

15 - HASEKİ

Fatih

16 - FINDIKZADE

Fatih

17 - ÇAPA

Fatih

18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

19 - PAZARTEKKE

Fatih

20 - MİLLET CADDESİ

Fatih

21 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

22 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

23 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

24 - TINAZTEPE

Güngören

25 - KOCATEPE

Güngören

26 - İNCİRLİ ÖMÜR

Bahçelievler

27 - İNCİRLİ

Bakırköy

28 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

29 - KLİNİK

Bakırköy

30 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

31 - BAKIRKÖY

Bakırköy

32 - P.BLOK

Bakırköy

33 - MAKBULE ATADAN

Bakırköy

34 - ATAKÖY 3.KISIM

Bakırköy

35 - ATAKÖY 4.KISIM

Bakırköy

36 - UĞUR MUMCU BULVARI

Bakırköy

37 - CUMHURİYET LİSESİ

Bakırköy

38 - ÇARŞI

Bakırköy

39 - MEDENİ BERK İ.Ö.O.

Bakırköy

40 - ATAKÖY 9-10. KISIM

Bakırköy