72T otobüs durakları neler? İşte 72T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 72T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 72T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 72T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

72T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YEŞİLKÖY KALKIŞ

1 - YEŞİLKÖY

Bakırköy

2 - BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ

Bakırköy

3 - PARK

Bakırköy

4 - İSTASYON CADDESİ

Bakırköy

5 - GAZİ EVRENOS CADDESİ

Bakırköy

6 - ANAFARTALAR

Bakırköy

7 - FENER YOLU

Bakırköy

8 - SİPAHİOĞLU

Bakırköy

9 - YEŞİLYURT

Bakırköy

10 - DEMİRYOLU CADDESİ

Bakırköy

11 - ATAKÖY 5.KISIM

Bakırköy

12 - ÖMER DURUK CAMİİ

Bakırköy

13 - ATAKÖY 2.KISIM

Bakırköy

14 - ÇARŞI

Bakırköy

15 - ZİRAAT ODASI

Bakırköy

16 - BAKIRKÖY

Bakırköy

17 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

18 - KLİNİK

Bakırköy

19 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

20 - İNCİRLİ

Bakırköy

21 - İNCİRLİ ÖMÜR

Bakırköy

22 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

23 - KOCATEPE

Bakırköy

24 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

25 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

26 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

27 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

28 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

29 - PAZARTEKKE

Fatih

30 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

31 - ÇAPA

Fatih

32 - FINDIKZADE

Fatih

33 - HASEKİ

Fatih

34 - YUSUFPAŞA

Fatih

35 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

36 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

37 - VEFA

Fatih

38 - UNKAPANI

Fatih

39 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

40 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

41 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

42 - TARLABAŞI

Beyoğlu

43 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

44 - ELMADAĞ

Şişli

45 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

46 - HARBİYE

Şişli

HARBİYE KALKIŞ

1 - HARBİYE

Şişli

2 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

3 - ELMADAĞ

Şişli

4 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

5 - TARLABAŞI

Beyoğlu

6 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

7 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

8 - ŞİŞHANE 1

Beyoğlu

9 - ŞİŞHANE 3

Beyoğlu

10 - UNKAPANI

Fatih

11 - VEFA

Fatih

12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

14 - YUSUFPAŞA

Fatih

15 - HASEKİ

Fatih

16 - FINDIKZADE

Fatih

17 - ÇAPA

Fatih

18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

19 - PAZARTEKKE

Fatih

20 - MİLLET CADDESİ

Fatih

21 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

22 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

23 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

24 - TINAZTEPE

Güngören

25 - KOCATEPE

Güngören

26 - İNCİRLİ ÖMÜR

Bahçelievler

27 - İNCİRLİ

Bakırköy

28 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

29 - KLİNİK

Bakırköy

30 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

31 - BAKIRKÖY

Bakırköy

32 - ZUHURATBABA

Bakırköy

33 - ÇARŞI

Bakırköy

34 - ATAKÖY 2.KISIM

Bakırköy

35 - ÖMER DURUK CAMİİ

Bakırköy

36 - ATAKÖY 5.KISIM

Bakırköy

37 - DEMİRYOLU CADDESİ

Bakırköy

38 - YEŞİLYURT

Bakırköy

39 - SİPAHİOĞLU

Bakırköy

40 - FENER YOLU

Bakırköy

41 - MECİDİYE CAMİİ

Bakırköy

42 - ÇOCUK PARKI

Bakırköy

43 - PAZAR YOLU

Bakırköy

44 - ZİYA ERDEM

Bakırköy

45 - YEŞİLKÖY

Bakırköy