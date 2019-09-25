72T otobüs durakları neler? İşte 72T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 72T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 72T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 72T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
YEŞİLKÖY KALKIŞ
1 - YEŞİLKÖY
Bakırköy
2 - BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Bakırköy
3 - PARK
Bakırköy
4 - İSTASYON CADDESİ
Bakırköy
5 - GAZİ EVRENOS CADDESİ
Bakırköy
6 - ANAFARTALAR
Bakırköy
7 - FENER YOLU
Bakırköy
8 - SİPAHİOĞLU
Bakırköy
9 - YEŞİLYURT
Bakırköy
10 - DEMİRYOLU CADDESİ
Bakırköy
11 - ATAKÖY 5.KISIM
Bakırköy
12 - ÖMER DURUK CAMİİ
Bakırköy
13 - ATAKÖY 2.KISIM
Bakırköy
14 - ÇARŞI
Bakırköy
15 - ZİRAAT ODASI
Bakırköy
16 - BAKIRKÖY
Bakırköy
17 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
18 - KLİNİK
Bakırköy
19 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
20 - İNCİRLİ
Bakırköy
21 - İNCİRLİ ÖMÜR
Bakırköy
22 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
23 - KOCATEPE
Bakırköy
24 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
25 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
26 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
27 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
28 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
29 - PAZARTEKKE
Fatih
30 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
31 - ÇAPA
Fatih
32 - FINDIKZADE
Fatih
33 - HASEKİ
Fatih
34 - YUSUFPAŞA
Fatih
35 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
36 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
37 - VEFA
Fatih
38 - UNKAPANI
Fatih
39 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
40 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
41 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
42 - TARLABAŞI
Beyoğlu
43 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
44 - ELMADAĞ
Şişli
45 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
46 - HARBİYE
Şişli
HARBİYE KALKIŞ
1 - HARBİYE
Şişli
2 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
3 - ELMADAĞ
Şişli
4 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
5 - TARLABAŞI
Beyoğlu
6 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
7 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
8 - ŞİŞHANE 1
Beyoğlu
9 - ŞİŞHANE 3
Beyoğlu
10 - UNKAPANI
Fatih
11 - VEFA
Fatih
12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
14 - YUSUFPAŞA
Fatih
15 - HASEKİ
Fatih
16 - FINDIKZADE
Fatih
17 - ÇAPA
Fatih
18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
19 - PAZARTEKKE
Fatih
20 - MİLLET CADDESİ
Fatih
21 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
22 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
23 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
24 - TINAZTEPE
Güngören
25 - KOCATEPE
Güngören
26 - İNCİRLİ ÖMÜR
Bahçelievler
27 - İNCİRLİ
Bakırköy
28 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
29 - KLİNİK
Bakırköy
30 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
31 - BAKIRKÖY
Bakırköy
32 - ZUHURATBABA
Bakırköy
33 - ÇARŞI
Bakırköy
34 - ATAKÖY 2.KISIM
Bakırköy
35 - ÖMER DURUK CAMİİ
Bakırköy
36 - ATAKÖY 5.KISIM
Bakırköy
37 - DEMİRYOLU CADDESİ
Bakırköy
38 - YEŞİLYURT
Bakırköy
39 - SİPAHİOĞLU
Bakırköy
40 - FENER YOLU
Bakırköy
41 - MECİDİYE CAMİİ
Bakırköy
42 - ÇOCUK PARKI
Bakırköy
43 - PAZAR YOLU
Bakırköy
44 - ZİYA ERDEM
Bakırköy
45 - YEŞİLKÖY
Bakırköy