73B otobüs durakları neler? İşte 73B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 73B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 73B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 73B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
İSTANBUL AKVARYUM KALKIŞ
1 - İSTANBUL AKVARYUM
Bakırköy
2 - ECELER
Bakırköy
3 - KONAKLI
Bakırköy
4 - SARUHAN SOKAK
Bakırköy
5 - SPOR TESİSLERİ
Bakırköy
6 - ORMAN SOKAK
Bakırköy
7 - HAVUZLU BAHÇE
Bakırköy
8 - ATATÜRK ORMANI
Bakırköy
9 - ŞENLİKKÖY
Bakırköy
10 - HARMANLAR
Bakırköy
11 - POLİS OKULU
Küçükçekmece
12 - BEŞYOL
Küçükçekmece
13 - SEFAKÖY
Bakırköy
14 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI
Bakırköy
15 - FİDANLIK
Bakırköy
16 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Bakırköy
17 - KULELİ
Bakırköy
18 - ŞİRİNEVLER
Bakırköy
19 - ÇOCUK SİTESİ
Bakırköy
20 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ
Bakırköy
21 - İNCİRLİ
Bakırköy
22 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
23 - KLİNİK
Bakırköy
24 - ŞEKEREVLER
Bakırköy
25 - YÜCETARLA
Bakırköy
26 - ZUHURATBABA
Bakırköy
27 - ZİRAAT ODASI
Bakırköy
28 - BAKIRKÖY
Bakırköy
BAKIRKÖY KALKIŞ
1 - BAKIRKÖY
Bakırköy
2 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
3 - KLİNİK
Bakırköy
4 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
5 - İNCİRLİ
Bakırköy
6 - İNCİRLİ(E5)
Bahçelievler
7 - BAHÇELİEVLER
Bahçelievler
8 - ÇOCUK SİTESİ
Bahçelievler
9 - ATAKÖY GEÇİT
Bahçelievler
10 - ŞİRİNEVLER
Bahçelievler
11 - KULELİ
Bahçelievler
12 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Bahçelievler
13 - FİDANLIK
Küçükçekmece
14 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI
Küçükçekmece
15 - SEFAKÖY
Küçükçekmece
16 - BEŞYOL
Küçükçekmece
17 - FLORYA KAVŞAĞI
Küçükçekmece
18 - POLİS OKULU
Bakırköy
19 - HARMANLAR
Bakırköy
20 - ŞENLİKKÖY
Bakırköy
21 - ATATÜRK ORMANI
Bakırköy
22 - HAVUZLU BAHÇE
Bakırköy
23 - ORMAN SOKAK
Bakırköy
24 - SPOR TESİSLERİ
Bakırköy
25 - FÜZE SOKAK
Bakırköy
26 - ÇİÇEKÇİ
Bakırköy
27 - KONAKLI
Bakırköy
28 - ADAKALE
Bakırköy
29 - ECELER
Bakırköy
30 - ATIŞ POLİGONU
Bakırköy
31 - FLORYA
Bakırköy
32 - FLORYA
Bakırköy
33 - İSTANBUL AKVARYUM 1
Bakırköy
34 - İSTANBUL AKVARYUM
Bakırköy