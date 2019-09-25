73B otobüs durakları neler? İşte 73B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 73B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 73B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 73B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

73B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

İSTANBUL AKVARYUM KALKIŞ

1 - İSTANBUL AKVARYUM

Bakırköy

2 - ECELER

Bakırköy

3 - KONAKLI

Bakırköy

4 - SARUHAN SOKAK

Bakırköy

5 - SPOR TESİSLERİ

Bakırköy

6 - ORMAN SOKAK

Bakırköy

7 - HAVUZLU BAHÇE

Bakırköy

8 - ATATÜRK ORMANI

Bakırköy

9 - ŞENLİKKÖY

Bakırköy

10 - HARMANLAR

Bakırköy

11 - POLİS OKULU

Küçükçekmece

12 - BEŞYOL

Küçükçekmece

13 - SEFAKÖY

Bakırköy

14 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI

Bakırköy

15 - FİDANLIK

Bakırköy

16 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bakırköy

17 - KULELİ

Bakırköy

18 - ŞİRİNEVLER

Bakırköy

19 - ÇOCUK SİTESİ

Bakırköy

20 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ

Bakırköy

21 - İNCİRLİ

Bakırköy

22 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

23 - KLİNİK

Bakırköy

24 - ŞEKEREVLER

Bakırköy

25 - YÜCETARLA

Bakırköy

26 - ZUHURATBABA

Bakırköy

27 - ZİRAAT ODASI

Bakırköy

28 - BAKIRKÖY

Bakırköy

BAKIRKÖY KALKIŞ

1 - BAKIRKÖY

Bakırköy

2 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

3 - KLİNİK

Bakırköy

4 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

5 - İNCİRLİ

Bakırköy

6 - İNCİRLİ(E5)

Bahçelievler

7 - BAHÇELİEVLER

Bahçelievler

8 - ÇOCUK SİTESİ

Bahçelievler

9 - ATAKÖY GEÇİT

Bahçelievler

10 - ŞİRİNEVLER

Bahçelievler

11 - KULELİ

Bahçelievler

12 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bahçelievler

13 - FİDANLIK

Küçükçekmece

14 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI

Küçükçekmece

15 - SEFAKÖY

Küçükçekmece

16 - BEŞYOL

Küçükçekmece

17 - FLORYA KAVŞAĞI

Küçükçekmece

18 - POLİS OKULU

Bakırköy

19 - HARMANLAR

Bakırköy

20 - ŞENLİKKÖY

Bakırköy

21 - ATATÜRK ORMANI

Bakırköy

22 - HAVUZLU BAHÇE

Bakırköy

23 - ORMAN SOKAK

Bakırköy

24 - SPOR TESİSLERİ

Bakırköy

25 - FÜZE SOKAK

Bakırköy

26 - ÇİÇEKÇİ

Bakırköy

27 - KONAKLI

Bakırköy

28 - ADAKALE

Bakırköy

29 - ECELER

Bakırköy

30 - ATIŞ POLİGONU

Bakırköy

31 - FLORYA

Bakırköy

32 - FLORYA

Bakırköy

33 - İSTANBUL AKVARYUM 1

Bakırköy

34 - İSTANBUL AKVARYUM

Bakırköy

