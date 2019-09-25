78 otobüs durakları neler? İşte 78 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 78 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 78 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 78 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
BAŞAKŞEHİR METROKENT KALKIŞ
1 - BAŞAKŞEHİR METROKENT
Başakşehir
2 - YEŞİLVADİ
Başakşehir
3 - BAŞAKŞEHİR 5.ETAP
Başakşehir
4 - HİSAR SİTESİ
Başakşehir
5 - SULAR VADİSİ
Başakşehir
6 - BAŞAKŞEHİR DEV.HAST
Başakşehir
7 - YUNUS EMRE CADDESİ
Başakşehir
8 - KUĞU SOKAK
Başakşehir
9 - ESENBAHÇE
Başakşehir
10 - BAŞAKPAZAR
Başakşehir
11 - ÇARŞI
Başakşehir
12 - KARANFİL SOKAK
Başakşehir
13 - KLİNİK
Başakşehir
14 - MEVLANA CADDESİ
Başakşehir
15 - ÇINAR KOLEJİ
Başakşehir
16 - SÖĞÜT SOKAK
Başakşehir
17 - 4.ETAP 2.KISIM
Başakşehir
18 - VİLLALAR
Başakşehir
19 - HÜDAVENDİGAR CADDESİ
Başakşehir
20 - 5.CADDE
Başakşehir
21 - 9.CADDE
Başakşehir
22 - İSTİHDAM
Başakşehir
23 - ESKOOP
Başakşehir
24 - B.GÜNGÖREN SAN.SİT.
Başakşehir
25 - ATATÜRK BULVARI
Başakşehir
26 - DOLAPDERE SAN.SİTESİ
Başakşehir
27 - ORGANİZE SAN.SİT. 1
Başakşehir
28 - İSTOÇ YOLU
Başakşehir
29 - İSTOÇ
Bağcılar
30 - İSTOÇ 25-26 ADA
Bağcılar
31 - İSTOÇ METRO
Bağcılar
32 - İSTOÇ 19.ADA
Bağcılar
33 - MEDİPOL ÜNİ. HAST
Bağcılar
34 - FATİH MAH. YANYOL
Bağcılar
35 - KEMALPAŞA MAHALLESİ
Bağcılar
36 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Bağcılar
37 - TUNA MAHALLESİ
Esenler
38 - MEHMET AKİF ERSOY CD
Esenler
39 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
40 - KAZIM KARABEKİR MAH.
Esenler
41 - ULUBATLI
Fatih
42 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
43 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
44 - OĞUZHAN
Fatih
45 - İSKENDERPAŞA
Fatih
46 - AKSARAY
Fatih
47 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
48 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
49 - VEFA
Fatih
50 - UNKAPANI
Fatih
51 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
52 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
53 - KARAKÖY
Beyoğlu
54 - EMİNÖNÜ
Fatih
EMİNÖNÜ KALKIŞ
1 - EMİNÖNÜ
Fatih
2 - HALİÇ METRO
Fatih
3 - UNKAPANI
Fatih
4 - VEFA
Fatih
5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
7 - AKSARAY
Fatih
8 - İSKENDERPAŞA
Fatih
9 - OĞUZHAN
Fatih
10 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
11 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
12 - ULUBATLI
Fatih
13 - ATIŞALANI YANYOL
Esenler
14 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
15 - ULUDAĞ CADDESİ
Esenler
16 - GAZİ CADDESİ
Esenler
17 - ORUÇREİS
Esenler
18 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Esenler
19 - MATBAACILAR SİTESİ
Bağcılar
20 - BASIN TESİSLERİ
Bağcılar
21 - İSTOÇ CAMİİ
Bağcılar
22 - İSTOÇ 19.ADA
Bağcılar
23 - İSTOÇ 22. ADA
Bağcılar
24 - GÜL
Bağcılar
25 - İSTOÇ YOLU
Esenler
26 - ORGANİZE SAN.SİT. 1
Başakşehir
27 - DOLAPDERE SAN.SİTESİ
Başakşehir
28 - ATATÜRK BULVARI
Başakşehir
29 - B.GÜNGÖREN SAN.SİT.
Başakşehir
30 - 5.CADDE
Başakşehir
31 - HÜDAVENDİGAR CADDESİ
Başakşehir
32 - VİLLALAR
Başakşehir
33 - 4.ETAP 2.KISIM
Başakşehir
34 - SÖĞÜT SOKAK
Başakşehir
35 - ÇINAR KOLEJİ
Başakşehir
36 - MEVLANA CADDESİ
Başakşehir
37 - KLİNİK
Başakşehir
38 - KARANFİL SOKAK
Başakşehir
39 - ÇARŞI
Başakşehir
40 - BAŞAKPAZAR
Başakşehir
41 - ESENBAHÇE
Başakşehir
42 - KUĞU SOKAK
Başakşehir
43 - YUNUS EMRE CADDESİ
Başakşehir
44 - BAŞAKŞEHİR DEV.HAST
Başakşehir
45 - SULAR VADİSİ
Başakşehir
46 - HİSAR SİTESİ
Başakşehir
47 - BAŞAKŞEHİR 5.ETAP
Başakşehir
48 - YEŞİLVADİ
Başakşehir
49 - METROKENT
Başakşehir
50 - BAŞAKŞEHİR POLİS MRK
Başakşehir
51 - BAŞAKŞEHİR METROKENT
Başakşehir