78 otobüs durakları neler? İşte 78 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 78 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 78 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 78 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

78 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

BAŞAKŞEHİR METROKENT KALKIŞ

1 - BAŞAKŞEHİR METROKENT

Başakşehir

2 - YEŞİLVADİ

Başakşehir

3 - BAŞAKŞEHİR 5.ETAP

Başakşehir

4 - HİSAR SİTESİ

Başakşehir

5 - SULAR VADİSİ

Başakşehir

6 - BAŞAKŞEHİR DEV.HAST

Başakşehir

7 - YUNUS EMRE CADDESİ

Başakşehir

8 - KUĞU SOKAK

Başakşehir

9 - ESENBAHÇE

Başakşehir

10 - BAŞAKPAZAR

Başakşehir

11 - ÇARŞI

Başakşehir

12 - KARANFİL SOKAK

Başakşehir

13 - KLİNİK

Başakşehir

14 - MEVLANA CADDESİ

Başakşehir

15 - ÇINAR KOLEJİ

Başakşehir

16 - SÖĞÜT SOKAK

Başakşehir

17 - 4.ETAP 2.KISIM

Başakşehir

18 - VİLLALAR

Başakşehir

19 - HÜDAVENDİGAR CADDESİ

Başakşehir

20 - 5.CADDE

Başakşehir

21 - 9.CADDE

Başakşehir

22 - İSTİHDAM

Başakşehir

23 - ESKOOP

Başakşehir

24 - B.GÜNGÖREN SAN.SİT.

Başakşehir

25 - ATATÜRK BULVARI

Başakşehir

26 - DOLAPDERE SAN.SİTESİ

Başakşehir

27 - ORGANİZE SAN.SİT. 1

Başakşehir

28 - İSTOÇ YOLU

Başakşehir

29 - İSTOÇ

Bağcılar

30 - İSTOÇ 25-26 ADA

Bağcılar

31 - İSTOÇ METRO

Bağcılar

32 - İSTOÇ 19.ADA

Bağcılar

33 - MEDİPOL ÜNİ. HAST

Bağcılar

34 - FATİH MAH. YANYOL

Bağcılar

35 - KEMALPAŞA MAHALLESİ

Bağcılar

36 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Bağcılar

37 - TUNA MAHALLESİ

Esenler

38 - MEHMET AKİF ERSOY CD

Esenler

39 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

40 - KAZIM KARABEKİR MAH.

Esenler

41 - ULUBATLI

Fatih

42 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

43 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

44 - OĞUZHAN

Fatih

45 - İSKENDERPAŞA

Fatih

46 - AKSARAY

Fatih

47 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

48 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

49 - VEFA

Fatih

50 - UNKAPANI

Fatih

51 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

52 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

53 - KARAKÖY

Beyoğlu

54 - EMİNÖNÜ

Fatih

EMİNÖNÜ KALKIŞ

1 - EMİNÖNÜ

Fatih

2 - HALİÇ METRO

Fatih

3 - UNKAPANI

Fatih

4 - VEFA

Fatih

5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

7 - AKSARAY

Fatih

8 - İSKENDERPAŞA

Fatih

9 - OĞUZHAN

Fatih

10 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

11 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

12 - ULUBATLI

Fatih

13 - ATIŞALANI YANYOL

Esenler

14 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

15 - ULUDAĞ CADDESİ

Esenler

16 - GAZİ CADDESİ

Esenler

17 - ORUÇREİS

Esenler

18 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Esenler

19 - MATBAACILAR SİTESİ

Bağcılar

20 - BASIN TESİSLERİ

Bağcılar

21 - İSTOÇ CAMİİ

Bağcılar

22 - İSTOÇ 19.ADA

Bağcılar

23 - İSTOÇ 22. ADA

Bağcılar

24 - GÜL

Bağcılar

25 - İSTOÇ YOLU

Esenler

26 - ORGANİZE SAN.SİT. 1

Başakşehir

27 - DOLAPDERE SAN.SİTESİ

Başakşehir

28 - ATATÜRK BULVARI

Başakşehir

29 - B.GÜNGÖREN SAN.SİT.

Başakşehir

30 - 5.CADDE

Başakşehir

31 - HÜDAVENDİGAR CADDESİ

Başakşehir

32 - VİLLALAR

Başakşehir

33 - 4.ETAP 2.KISIM

Başakşehir

34 - SÖĞÜT SOKAK

Başakşehir

35 - ÇINAR KOLEJİ

Başakşehir

36 - MEVLANA CADDESİ

Başakşehir

37 - KLİNİK

Başakşehir

38 - KARANFİL SOKAK

Başakşehir

39 - ÇARŞI

Başakşehir

40 - BAŞAKPAZAR

Başakşehir

41 - ESENBAHÇE

Başakşehir

42 - KUĞU SOKAK

Başakşehir

43 - YUNUS EMRE CADDESİ

Başakşehir

44 - BAŞAKŞEHİR DEV.HAST

Başakşehir

45 - SULAR VADİSİ

Başakşehir

46 - HİSAR SİTESİ

Başakşehir

47 - BAŞAKŞEHİR 5.ETAP

Başakşehir

48 - YEŞİLVADİ

Başakşehir

49 - METROKENT

Başakşehir

50 - BAŞAKŞEHİR POLİS MRK

Başakşehir

51 - BAŞAKŞEHİR METROKENT

Başakşehir