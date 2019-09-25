80 otobüs durakları neler? İşte 80 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 80 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 80 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 80 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

80 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ

1 - KAZLIÇEŞME MARMARAY

Zeytinburnu

2 - YEDİKULE

Fatih

3 - İMRAHOR

Fatih

4 - MERHABA

Fatih

5 - GENÇOSMAN

Fatih

6 - AĞAHAMAMI

Fatih

7 - İSTANBUL HASTANESİ

Fatih

8 - DAVUTPAŞA

Fatih

9 - LANGA

Fatih

10 - İNEBEY

Fatih

11 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

13 - VEFA

Fatih

14 - UNKAPANI

Fatih

15 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

16 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

17 - KARAKÖY

Beyoğlu

18 - EMİNÖNÜ

Fatih

EMİNÖNÜ KALKIŞ

1 - EMİNÖNÜ

Fatih

2 - HALİÇ METRO

Fatih

3 - UNKAPANI

Fatih

4 - VEFA

Fatih

5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

7 - YUSUFPAŞA

Fatih

8 - İNEBEY

Fatih

9 - LANGA

Fatih

10 - DAVUTPAŞA

Fatih

11 - İSTANBUL HASTANESİ

Fatih

12 - AĞAHAMAMI

Fatih

13 - GENÇOSMAN

Fatih

14 - MERHABA

Fatih

15 - İMRAHOR

Fatih

16 - BORSA İST. ZEY. A.L.

Zeytinburnu

17 - KAZLIÇEŞME MARMARAY

Zeytinburnu