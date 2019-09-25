80 otobüs durakları neler? İşte 80 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 80 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 80 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 80 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ
1 - KAZLIÇEŞME MARMARAY
Zeytinburnu
2 - YEDİKULE
Fatih
3 - İMRAHOR
Fatih
4 - MERHABA
Fatih
5 - GENÇOSMAN
Fatih
6 - AĞAHAMAMI
Fatih
7 - İSTANBUL HASTANESİ
Fatih
8 - DAVUTPAŞA
Fatih
9 - LANGA
Fatih
10 - İNEBEY
Fatih
11 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
13 - VEFA
Fatih
14 - UNKAPANI
Fatih
15 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
16 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
17 - KARAKÖY
Beyoğlu
18 - EMİNÖNÜ
Fatih
EMİNÖNÜ KALKIŞ
1 - EMİNÖNÜ
Fatih
2 - HALİÇ METRO
Fatih
3 - UNKAPANI
Fatih
4 - VEFA
Fatih
5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
7 - YUSUFPAŞA
Fatih
8 - İNEBEY
Fatih
9 - LANGA
Fatih
10 - DAVUTPAŞA
Fatih
11 - İSTANBUL HASTANESİ
Fatih
12 - AĞAHAMAMI
Fatih
13 - GENÇOSMAN
Fatih
14 - MERHABA
Fatih
15 - İMRAHOR
Fatih
16 - BORSA İST. ZEY. A.L.
Zeytinburnu
17 - KAZLIÇEŞME MARMARAY
Zeytinburnu