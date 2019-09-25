83O otobüs durakları neler? İşte 83O otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 83O otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 83O hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 83O geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

83O OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

OTOGAR KALKIŞ

1 - OTOGAR

Bayrampaşa

2 - RUMELİLER

3 - ULUĞBEY İÖO

Bayrampaşa

4 - BAYIRÇEŞME

Bayrampaşa

5 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU

Bayrampaşa

6 - DEMİRCİLER SİTESİ

Bayrampaşa

7 - HASTANE YOLU CAD.

Zeytinburnu

8 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ

Zeytinburnu

9 - MALTEPE HASTANESİ

Zeytinburnu

10 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU

Zeytinburnu

11 - MATBAACILAR SİTESİ

Zeytinburnu

12 - TOPKAPI METROBUS

Zeytinburnu

13 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA

Zeytinburnu

14 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

15 - PAZARTEKKE

Fatih

16 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

17 - ÇAPA

Fatih

18 - FINDIKZADE

Fatih

19 - HASEKİ

Fatih

20 - YUSUFPAŞA

Fatih

21 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

22 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

23 - VEFA

Fatih

24 - UNKAPANI

Fatih

25 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

26 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

27 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

28 - TARLABAŞI

Beyoğlu

29 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

30 - ELMADAĞ

Şişli

31 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

32 - HARBİYE

Şişli

HARBİYE KALKIŞ

1 - HARBİYE

Şişli

2 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

3 - ELMADAĞ

Şişli

4 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

5 - TARLABAŞI

Beyoğlu

6 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

7 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

8 - ŞİŞHANE 1

Beyoğlu

9 - ŞİŞHANE 3

Beyoğlu

10 - UNKAPANI

Fatih

11 - VEFA

Fatih

12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

14 - YUSUFPAŞA

Fatih

15 - HASEKİ

Fatih

16 - FINDIKZADE

Fatih

17 - ÇAPA

Fatih

18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

19 - PAZARTEKKE

Fatih

20 - MİLLET CADDESİ

Fatih

21 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA

Zeytinburnu

22 - TOPKAPI METROBUS

Zeytinburnu

23 - MATBAACILAR SİTESİ

Bayrampaşa

24 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU

Bayrampaşa

25 - BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa

26 - DEMİRCİLER SİTESİ

Bayrampaşa

27 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU

Bayrampaşa

28 - BAYIRÇEŞME

Bayrampaşa

29 - ULUĞBEY İÖO

Bayrampaşa

30 - AYVALIDERE

Bayrampaşa

31 - OTOGAR

Bayrampaşa