83O otobüs durakları neler? İşte 83O otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 83O otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 83O hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 83O geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
OTOGAR KALKIŞ
1 - OTOGAR
Bayrampaşa
2 - RUMELİLER
3 - ULUĞBEY İÖO
Bayrampaşa
4 - BAYIRÇEŞME
Bayrampaşa
5 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU
Bayrampaşa
6 - DEMİRCİLER SİTESİ
Bayrampaşa
7 - HASTANE YOLU CAD.
Zeytinburnu
8 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ
Zeytinburnu
9 - MALTEPE HASTANESİ
Zeytinburnu
10 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU
Zeytinburnu
11 - MATBAACILAR SİTESİ
Zeytinburnu
12 - TOPKAPI METROBUS
Zeytinburnu
13 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA
Zeytinburnu
14 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
15 - PAZARTEKKE
Fatih
16 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
17 - ÇAPA
Fatih
18 - FINDIKZADE
Fatih
19 - HASEKİ
Fatih
20 - YUSUFPAŞA
Fatih
21 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
22 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
23 - VEFA
Fatih
24 - UNKAPANI
Fatih
25 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
26 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
27 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
28 - TARLABAŞI
Beyoğlu
29 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
30 - ELMADAĞ
Şişli
31 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
32 - HARBİYE
Şişli
HARBİYE KALKIŞ
1 - HARBİYE
Şişli
2 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
3 - ELMADAĞ
Şişli
4 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
5 - TARLABAŞI
Beyoğlu
6 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
7 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
8 - ŞİŞHANE 1
Beyoğlu
9 - ŞİŞHANE 3
Beyoğlu
10 - UNKAPANI
Fatih
11 - VEFA
Fatih
12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
14 - YUSUFPAŞA
Fatih
15 - HASEKİ
Fatih
16 - FINDIKZADE
Fatih
17 - ÇAPA
Fatih
18 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
19 - PAZARTEKKE
Fatih
20 - MİLLET CADDESİ
Fatih
21 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA
Zeytinburnu
22 - TOPKAPI METROBUS
Zeytinburnu
23 - MATBAACILAR SİTESİ
Bayrampaşa
24 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU
Bayrampaşa
25 - BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa
26 - DEMİRCİLER SİTESİ
Bayrampaşa
27 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU
Bayrampaşa
28 - BAYIRÇEŞME
Bayrampaşa
29 - ULUĞBEY İÖO
Bayrampaşa
30 - AYVALIDERE
Bayrampaşa
31 - OTOGAR
Bayrampaşa