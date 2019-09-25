93C otobüs durakları neler? İşte 93C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 93C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 93C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 93C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

93C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ZEYTİNBURNU KALKIŞ

1 - ZEYTİNBURNU

Bakırköy

2 - ÇIRPICI

Zeytinburnu

3 - YEŞİLTEPE

Zeytinburnu

4 - Z.BURNU ÇEŞME

Zeytinburnu

5 - PROF.TURAN GÜNEŞ CAD

Zeytinburnu

6 - MATBAACILAR

Zeytinburnu

7 - BOZKURT

Zeytinburnu

8 - DENİZATI SİTELERİ

Zeytinburnu

9 - ZEYTİNBURNU TEK

Zeytinburnu

10 - Ş.ER YAVUZ BAHAR CAD

Zeytinburnu

11 - KAZIM ÖZALP İÖO

Zeytinburnu

12 - NURİPAŞA MAHALLESİ

Zeytinburnu

13 - ŞEHİT ŞUAYİP SEFEROĞLU

Zeytinburnu

14 - ZEYTİNBURNU MARMARAY

Zeytinburnu

15 - BELEDİYE

Zeytinburnu

16 - YENİDOĞAN

Zeytinburnu

17 - GÖKALP

Zeytinburnu

18 - ŞEHİT ADİL BÜYÜK CENGİZ

Zeytinburnu

19 - Z.BURNU KAYMAKAMLIK

Zeytinburnu

20 - BEŞTELSİZ

Zeytinburnu

21 - OLİVİUM

Zeytinburnu

22 - Z.BURNU DİKİLİTAŞ

Zeytinburnu

23 - GÖĞÜS HASTANESİ

Zeytinburnu

24 - BELGRADKAPI

Zeytinburnu

25 - BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Fatih

26 - SİLİVRİKAPI

Zeytinburnu

27 - KOZLU

Zeytinburnu

28 - MEVLANAKAPI

Zeytinburnu

29 - TOPKAPI ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu

30 - PAZARTEKKE

Fatih

31 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

32 - ÇAPA

Fatih

33 - FINDIKZADE

Fatih

34 - HASEKİ

Fatih

35 - YUSUFPAŞA

Fatih

36 - ORDU CADDESİ

Fatih

37 - LALELİ

Fatih

38 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE

Fatih

39 - BEYAZIT

Fatih

BEYAZIT KALKIŞ

1 - BEYAZIT

Fatih

2 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE

Fatih

3 - LALELİ

Fatih

4 - YUSUFPAŞA

Fatih

5 - HASEKİ

Fatih

6 - FINDIKZADE

Fatih

7 - ÇAPA

Fatih

8 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

9 - PAZARTEKKE

Fatih

10 - MİLLET CADDESİ

Fatih

11 - TOPKAPI ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu

12 - MEVLANAKAPI

Zeytinburnu

13 - KOZLU

Zeytinburnu

14 - SİLİVRİKAPI

Zeytinburnu

15 - BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Zeytinburnu

16 - BELGRADKAPI

Zeytinburnu

17 - GÖĞÜS HASTANESİ

Zeytinburnu

18 - Z.BURNU DİKİLİTAŞ

Zeytinburnu

19 - OLİVİUM

Zeytinburnu

20 - BEŞTELSİZ

Zeytinburnu

21 - Z.BURNU KAYMAKAMLIK

Zeytinburnu

22 - ZEYTİNBURNU ÇARŞI

Zeytinburnu

23 - 58.BUL. ŞEHİT KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ

Zeytinburnu

24 - MERV CADDESİ

Zeytinburnu

25 - ŞEHİT TUNCAY TARIM

Zeytinburnu

26 - SÜMER

Zeytinburnu

27 - ZÜBEYDE HANIM CAD.

Zeytinburnu

28 - Ş.ER YAVUZ BAHAR CAD

Zeytinburnu

29 - ZEYTİNBURNU TEK

Zeytinburnu

30 - DENİZATI SİTELERİ

Zeytinburnu

31 - BOZKURT

Zeytinburnu

32 - MATBAACILAR

Zeytinburnu

33 - VELİEFENDİ MAH.

Zeytinburnu

34 - FİKRET YÜZATLI CAD.

Bakırköy

35 - FİLDAMI YOLU

Bakırköy

36 - İBB BAKIRKÖY

Bakırköy

37 - ZEYTİNBURNU

Bakırköy