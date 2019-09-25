93C otobüs durakları neler? İşte 93C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 93C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 93C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 93C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ZEYTİNBURNU KALKIŞ
1 - ZEYTİNBURNU
Bakırköy
2 - ÇIRPICI
Zeytinburnu
3 - YEŞİLTEPE
Zeytinburnu
4 - Z.BURNU ÇEŞME
Zeytinburnu
5 - PROF.TURAN GÜNEŞ CAD
Zeytinburnu
6 - MATBAACILAR
Zeytinburnu
7 - BOZKURT
Zeytinburnu
8 - DENİZATI SİTELERİ
Zeytinburnu
9 - ZEYTİNBURNU TEK
Zeytinburnu
10 - Ş.ER YAVUZ BAHAR CAD
Zeytinburnu
11 - KAZIM ÖZALP İÖO
Zeytinburnu
12 - NURİPAŞA MAHALLESİ
Zeytinburnu
13 - ŞEHİT ŞUAYİP SEFEROĞLU
Zeytinburnu
14 - ZEYTİNBURNU MARMARAY
Zeytinburnu
15 - BELEDİYE
Zeytinburnu
16 - YENİDOĞAN
Zeytinburnu
17 - GÖKALP
Zeytinburnu
18 - ŞEHİT ADİL BÜYÜK CENGİZ
Zeytinburnu
19 - Z.BURNU KAYMAKAMLIK
Zeytinburnu
20 - BEŞTELSİZ
Zeytinburnu
21 - OLİVİUM
Zeytinburnu
22 - Z.BURNU DİKİLİTAŞ
Zeytinburnu
23 - GÖĞÜS HASTANESİ
Zeytinburnu
24 - BELGRADKAPI
Zeytinburnu
25 - BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Fatih
26 - SİLİVRİKAPI
Zeytinburnu
27 - KOZLU
Zeytinburnu
28 - MEVLANAKAPI
Zeytinburnu
29 - TOPKAPI ZEYTİNBURNU
Zeytinburnu
30 - PAZARTEKKE
Fatih
31 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
32 - ÇAPA
Fatih
33 - FINDIKZADE
Fatih
34 - HASEKİ
Fatih
35 - YUSUFPAŞA
Fatih
36 - ORDU CADDESİ
Fatih
37 - LALELİ
Fatih
38 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE
Fatih
39 - BEYAZIT
Fatih
BEYAZIT KALKIŞ
1 - BEYAZIT
Fatih
2 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE
Fatih
3 - LALELİ
Fatih
4 - YUSUFPAŞA
Fatih
5 - HASEKİ
Fatih
6 - FINDIKZADE
Fatih
7 - ÇAPA
Fatih
8 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
9 - PAZARTEKKE
Fatih
10 - MİLLET CADDESİ
Fatih
11 - TOPKAPI ZEYTİNBURNU
Zeytinburnu
12 - MEVLANAKAPI
Zeytinburnu
13 - KOZLU
Zeytinburnu
14 - SİLİVRİKAPI
Zeytinburnu
15 - BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Zeytinburnu
16 - BELGRADKAPI
Zeytinburnu
17 - GÖĞÜS HASTANESİ
Zeytinburnu
18 - Z.BURNU DİKİLİTAŞ
Zeytinburnu
19 - OLİVİUM
Zeytinburnu
20 - BEŞTELSİZ
Zeytinburnu
21 - Z.BURNU KAYMAKAMLIK
Zeytinburnu
22 - ZEYTİNBURNU ÇARŞI
Zeytinburnu
23 - 58.BUL. ŞEHİT KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ
Zeytinburnu
24 - MERV CADDESİ
Zeytinburnu
25 - ŞEHİT TUNCAY TARIM
Zeytinburnu
26 - SÜMER
Zeytinburnu
27 - ZÜBEYDE HANIM CAD.
Zeytinburnu
28 - Ş.ER YAVUZ BAHAR CAD
Zeytinburnu
29 - ZEYTİNBURNU TEK
Zeytinburnu
30 - DENİZATI SİTELERİ
Zeytinburnu
31 - BOZKURT
Zeytinburnu
32 - MATBAACILAR
Zeytinburnu
33 - VELİEFENDİ MAH.
Zeytinburnu
34 - FİKRET YÜZATLI CAD.
Bakırköy
35 - FİLDAMI YOLU
Bakırköy
36 - İBB BAKIRKÖY
Bakırköy
37 - ZEYTİNBURNU
Bakırköy